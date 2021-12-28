تنظيم أول معرض في مصر وأفريقيا للسيارات والموتوسيكلات المعدلة في 2022

أُعلن، منذ قليل، عقد أول معرض في مصر وأفريقيا للسيارات المُعدلة، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، المُقرر إقامته في مدينة العلمين الجديدة، تحت مُسمى Autune Show 2022، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستضافة مصر للأحداث العالمية، واحتضان «الفعاليات المبتكرة».

ويُشارك في فعاليات المعرض، شركات السيارات، ومراكز تعديل السيارات، والعاملين في مجال صناعة تعديل السيارات، ومنظمي الفعاليات، وهو أول معرض من نوعه يُقام في مصر وإفريقيا لهذا الغرض.

ومن المُقرر أن ينعقد على هامش فعاليات المعرض، «سباق دراجات» يُنظم في مصر وأفريقيا للمرة الأولى، في الفترة من 20 حتى 23 يوليو 2022.

سكاي دايف: الحدث سيمزج بين الأرض والسماء

وقال الكابتن أحمد عبدالله، المدير التنفيذي لشركة سكاي دايف فيرورز، إن المعرض سيتم تنظيمه في شهر يوليو المقبل بمدينة العلمين الجديدة، وهو اختيار عبقري لمكان جديد، موضحاً أن شركته متخصصة في «القفز الحر»، وأن تنظيم سباقات سيارات، وموتوسيكلات، هي رياضة حديثة لمصر، شأنها شأن القفز الحر بالمظلات.

وأضاف العضو المنتدب لـ«سكاي دايف»، خلال مؤتمر صحفي منعقد في أحد فنادق القاهرة، أنهم أول شركة مدنية تمتلك طائرة متخصصة بمجال القفز الحر بالمظلات، وأنهم استقدموا طائرة جديدة من أمريكا خصيصاً، فضلاً عن أحدث المعدات التي يستخدمها هواة القفز الحر، أو أبطال تلك الرياضة في العالم.

ولفت إلى عبقرية اختيار المكان لتنظيم المؤتمر في العلمين الجديدة، وأن الحدث سيمزج بين السماء والأرض، عبر فعاليات على الأرض مثل معرض وسباقات، والقفز الحر من السماء.

مُنظم «سباق دراج ريس»: سيسوق لجمال العلمين الجديدة والجمهورية الحديثة

وقال أحمد سعداوي، منظم سباق الدراج ريس، على هامش فعاليات المؤتمر، إنه سيسوق ويروج لجمال مدينة العلمين الجديدة، والجمهورية الحديثة عبر سباق سيارات المعدلة.

فيما، قال سامي زكريا، أحد منظمي الحدث، إن الحكومات على مستوى العالم بدأت تعترف وتقنن صناعات السيارات المعدلة، وألمانيا لديها 20% من السيارات لديها مُعدلة.

وأضاف «زكريا»، في المؤتمر، أن صناعة تعديل السيارات موجودة في مصر، لكن لم يرخص ويقنن بعد، وأنهم يستهدفون إلقاء الضوء على هذه الصناعة، وإقامة هيكلة أو إعادة هيكلة لتوجيه نظر المستثمرين للاستثمار في هذه الصناعة، لتحقيق اكتفاء ذاتي من مواد تعديل السيارات، ثم التصدير للدول المحيطة، مثل دول الخليج.

سامي زكريا: سيشجع المستثمرين لمجال السيارات المعدلة

وأوضح أنه جرى التواصل مع المسئولين في الدولة، وأن الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وافقت على رعاية المعرض، ما سيساعد على المستثمرين يتشجعوا لمثل هذا النوع من الصناعات وهو السيارات والموتوسيكلات المُعدلة.

ووجه الشكر لممثلي وزارة التجارة والصناعة المشاركين في فعاليات المؤتمر، موضحاً أن الفعالية معرض للسيارات المعدلة ومناقشة هذا الأمر، وأن هناك شباب كثيرين يهوون السرعة في السيارات والموتوسيكلات والأمر يجري بشكل هواية وليس احترافية، وتنظم سباقات في مصر عن طريق اتصال الشباب ببعضهم، ودون أي نوع من الأمان وإشراف الدولة.

ولفت إلى أن المعرض سيوجه نظر الدولة لهذه الرياضة التي ستمارس بشكل احترافي، ما يستلزم مجموعة من الاشتراطات للأمن والسلامة، وهناك خطورة فيها ما يجب أن يؤكد سلامة المتسابقين والمشاهدين، وبضوابط بدلاً من استخدام طرق سريعة في الرياضة بشكل عشوائي.

ووجه الشكر لممثلي وزارة الشباب والرياضة في فعاليات المؤتمر الصحفي، المعارض والمؤتمرات تنشط السياحة.

وأوضح أن رؤيتهم أن يصبح هذا المعرض من أكبر 5 معارض في مجال السيارات والموتسيكلات المعدلة، عبر فعاليات لا تجريها مثل تلك الفعاليات في العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر يستهدف نحو 50 ألف مشارك في دورته الأولى.

ولفت إلى تنظيم «دراج ريس» في العاصمة الإدارية الجديدة أيضاً على مدار 3 أيام خلال العام المقبل.