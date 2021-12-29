السقا: أمي لسه بتعاملني زي طفل عنده 10 سنين والفروسية علمتني النبل

قال الفنان أحمد السقا، إنه شخص إيجابي في تحركاته وقراراته، «بس فيه حاجات كده بسيبها على الله زي ما بيقولوا، لا أتدخل فيها، بخطط حياتي بس فيه جزء قدري»، موضحًا أنه كان شقيا للغاية أثناء فترة طفولته، «وأنا صغير كنت شقي جدًا جدًا، كنت بعمل حاجات غريبة، أمي شالت مني كتير وشقيت معايا، أبويا كان صاحبي أوي، لكن والدتي بتعاملني لحد دلوقتي كأني طفل عنده 10 سنين وحاسمة جدًا في القرارات، كنت مضايق من الموضوع ده، بس دلوقتي بقول ربنا يديها الصحة ولولاها وجودها في حياتي مكنش وصلت للي أنا فيه ده».

حب الناس رصيد لا يفنى.. بعتبره بنك

وأضاف «السقا»، خلال حواره في برنامج «ABtalks»، على موقع «يوتيوب»: «حب الناس رصيد لا يفنى، بعتبره بنك ممكن تصرف منه في أي وقت وفي أي حتة في العالم، بحب البساطة، وفيه فارق بين إني أبقى بسيط وبين ادعاء البساطة، عشان فيه ناس بتدعي البساطة، مش عاوز أقول إني شجاع، بس على قد ما ربنا مديني بحاول أكون قوي وشجاع، والفروسية علمتني النبل في التعامل والخير لأني بحب ركوب الخيل جدا»، موضحًا أنه ليس شخصا عصبيا، «ده أنا عندي طول بال يزهق، ببقى شرس في التجاوزات اللي تربينا عليها».

غالبا ما يأخذ القرارات بقلبه وليس عقله

وأوضح الفنان، أنه غالبا ما يأخذ القرارات بقلبه وليس عقله، «أوقات كتير بأخذ القرارات بقلبي، وعقلي بعد كده يعرفني أني كنت غلطان، بس مش بلوم نفسي، نفسي صفة الخلق والنبل تبقى عند الناس، عشان نلاقي الناس كلها طاقة إيجابية وتسلم على بعض وتضحك في وش بعض، الصغير يحتضن الكبير، والكبير يحتضن الصغير، ونسمع بعض، ونساعد بعض».