السقا: مش بحب أشوف نفسي في المرايا.. وبلبس سلسلة دايما فيها «موس»

قال الفنان أحمد السقا، إنه يحب النبل والأخلاق والنزاهة عند الاختلاف، كما أنه يحمد الله على الشهرة، «الشهرة مش مضايقاني، ولو رايح مشوار في ميعاد معين بخلي فيه ساعة أسلم فيها على الناس، مينفعش أقول لحد لأ، بس الشهرة عاوزه جهد عصبي شوية، بس الناس دي هما رأس مالي، لو اتكلمت مع واحد نص دقيقة، هيروح يحكي لـ 10 من أصحابه، وكل واحد من أصحابه هيقول لـ 10 كمان».

الحصان حيواني المفضل لأنه يعلمني النبل

وعن لونه المفضل، أضاف «السقا»، خلال حواره في برنامج «ABtalks»، على موقع «يوتيوب»، أنه يحب اللون الأسود، بينما حيوانه المفضل هو الحصان لأنه يعلمه النبل، كما أن الحصان يُعد قوة غاشمة ويقاس به شدة المواتير، «السيطرة على الحصان بيكون بالعقل مش بالكرباج، عمرنا ما هنكون أقوى منه»، موضحًا في الوقت ذاته أنه لا يحب النظر في المرآة، «مش بحب أشوف نفسي في المرايا».

متزوج منذ 22 سنة

وردًا على سؤال «لو فيه مسيدج فيه تاريخ وفاتك هتفتحها أم لا» قال الفنان أحمد السقا، «هفتحها، الموت حق، الناس تقولك بعيد الشر، بس الموت مش شر، هو الأحسن أني معرفش الموعد، بس لو قدامي هفتحها، على الأقل الواحد يعمل لآخرته شوية في الفترة الأخيرة»، مؤكدًا أنه «ارتدى سلسلتين بشكل دائم، بهم خاتم النبوة وحصان، وموس مكتوب فيه أسماء ولادي»، كما ذكر أنه متزوج منذ 22 سنة.