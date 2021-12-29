زيادة جديدة في أسعار سيارة ساويست DX7 قبل نهاية العام.. تتوفر بـ 3 فئات

مع اقتراب انتهاء العام الحالي 2021، مازال ارتفاع الأسعار يسيطر على فئات وطرازات متعددة من السيارات في السوق المصري، حيث بدأت موجة الارتفاع في الأسعار منذ بداية النصف الثاني من عام 2021، وذلك بالتزامن مع جائحة كورونا التب ضربت العالم، بالإضافة إلى أزمة نقص توريد الرقائق الإلكترونية إلى مصانع السيارات.

ومن أبرز الطرازات التي شهدت زيادة في الأسعار، سيارة ساويست DX7 الصينية، حيث وصل مقدار الزيادة فيها إلى 27 ألف جنيه، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار السيارات في السوق بحسب وكيلها المحلي.

أسعار السيارة ساويست DX7 2022 الصينية

تتوافر السيارة بثلاث فئات في السوق المصري، والفئة الأولى بسعر 380 ألف جنيه، وشهدت زيادة 20 ألف جنيه على سعرها، والفئة الثاية بسعر 410 آلاف جنيه، وشهدت زيادة قدرها 25 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 442 ألف جنيه، وشهدت زيادة قدرها 27 ألف جنيه.

مواصفات السيارة ساويست DX7 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 156 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 215 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4585 ملم الطول، 1900 ملم العرض، 1717 ملم الارتفاع، 2700 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض 200 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 456 لترًا.

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان.

وتتضمن وسائل الأمان بالسيارة الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني، ونظام التحكم في الجر، أنظمة المساعدة عند صعود المرتفعات وهبوط المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، جنوط رياضية 18 بوصة، وكاميرا خلفية، رادار أمامي وخلفي.

كما تحتوي السيارة على مكيّف هواء، وحساسات مطر، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، شاشة وسائط متعددة المهام 7 بوصات، وكراسي كهربائية، مثبت سرعة، مفتاح ريموت لتشغيل المحرك، وفرامل يد كهربائية، ومقاعد كهربائية، ومكيف للهواء، وفتحة سقف بانورامية وبوصلة إلكترونية، وفرامل يد كهربائية، وشاشة تحكم لمسية قياس 7 بوصات.