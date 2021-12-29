طريقة تمكنك من منع تجسس التطبيقات على هاتفك.. تعرف عليها

يعمل عدد كثير من التطبيقات على تجميع البيانات الخاصة بالمستخدمين وتعقبهم من خلال إنشاء ملف تعريف لما يبحثون عنه وما يعجبهم، خاصة وأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تطبيق «فيسبوك facebook» يعمل على تجميع هذه البيانات أيضا.

وقال موقع the sun البريطاني، إن هناك طريقتان يمكن من خلالهما إيقاف تطبيق فيسبوك بشكل دائم عن تتبع كل حركة يقوم بها المستخدم.

وأضاف الموقع أن الطريقة الأولى للتخلص من تجميع البيانات من تطبيق فيسبوك هو ببساطة حذف حسابك من التطبيق، والثاني هو مسح السجل الخاص بك على الموقع قبل إيقاف تشغيل التتبع المستقبلي وإلغاء تنشيط حسابك.

خبراء يحذرون من تتبع المستخدمين من خلال الإعلانات

وحذر عدد من خبراء الأمان من تتبع المستخدمين من خلال الإعلانات، حيث تتم مشاهدة كل موقع ويب تزوره وكل عنصر تشتريه عبر الإنترنت من قبل المعلنين والمسوقين الذين يحاولون معرفة كيفية جذب انتباهك.

ولفت الموقع إلى أن مستخدمي الهواتف الذكية يقوموا بتنزيل التطبيقات ولكنهم لا يرغبون في تتبع تحركاتهم وأجهزتهم من قبل التطبيقات والشركات، موضحا أن هناك طريقة يمكن من خلالها الحد من هذا التتبع.

وأعلن محرك البحث DuckDuckGo المنافس الجديد لشركة لـ Google أن الحماية الجديدة التي يوفرها تساعد على «حظر برامج تعقب الطرف الثالث مثل فيسبوك، وغيرها الكامنة في التطبيقات الأخرى»، وأكدت الشركة على حماية خصوصية الباحثين وتجنب فقاعة التصفية لنتائج البحث المخصصة.

الشركات تتعقب المعلومات أثناء تصفح الإنترنت

وقد تم تسليط الضوء على قضية التعقب خلال فضيحة Cambridge Analytica على Facebook، والتي كشفت كيف يمكن للشركات تجميع معلومات قيمة أثناء قيام المستخدمين بتصفح الإنترنت.

وتقوم شركات التكنولوجيا بتجميع المعلومات لإنشاء ملف تعريف مستخدم شامل لاستهداف المستخدم بإعلانات محددة وقابلة للنقر - وأكثر ربحية -، وتخوض شركة آبل وجوجل حاليًا حربًا شرسة من أجل الهيمنة على الإنترنت، وقد تكون مسألة الخصوصية عاملاً رئيسياً عندما يختار المستخدمون المتصفح الذي يريدون استخدامه.

وقالت شركة Apple إنها جعلت الخصوصية أولوية قصوى في جميع منتجاتها، حيث إن الخصوصية هي عنصر أساسي ، فهناك شركات أبرزت وميزت نفسها مثل Mozilla و Microsoft من خلال الخصوصية كطريقة للتمييز بين نفسيهما عن Google Chrome.

يمكن للمستخدمين زيادة إعدادات الخصوصية الخاصة بهم عن طريق تعطيل العديد من الميزات مثل تتبع موقع المتصفح الخاص بك، وإيقاف تشغيل ميزات الإكمال التلقائي لمحرك البحث وإلغاء الملء التلقائي لكلمات المرور، وحذف محفوظات المتصفح بانتظام.