نجل «السبسي» يرحب بفتح تحقيق في وفاة والده: ظروفها مريبة

كشف حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، عن ترحيبه بفتح تحقيق بشأن وفاة والده، رغم مرور عامين ونصف على وفاته، معتبرا أنه شيء إيجابي لمعرفة الحقيقة، لاسيما مع إشارته إلى أن ظروف وفاة والدة كانت مريبة، حسب تعبيره.

ولفت نجل الرئيس الراحل، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك إلى أنه سبق وأثار هذه الشكوك، قائلا: كنت أثرت سابقا هذه الشكوك حول التوقيت وظروف وفاته المريبة رغم كلّ الجهود المبذولة والإحاطة القيّمة للطاقم الطبي المدني والعسكري مع تجديد شكري الجزيل لهم جميعا، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

من حق الشعب التونسي والعائلة معرفة الحقيقة

وأشار حافظ قائد السبسي إلى أن من حق الشعب التونسي معرفة الحقيقة، قائلا: من حقّ الشعب التونسي وعائلته معرفة الحقيقة إن كانت وفاته طبيعية أم لا بعد كلّ ما عشناه من أحداث في تلك المرحلة من تجاذبات وصراعات على السلطة والمعاملة المهينة التي تعرضت لها شخصيا بعد وفاته.

وكشف نجل الرئيس التونسي السابق أنّ مغادرته للوطن كانت غصبا عن إرادته، لافتا إلى أنه «تمّ تهديده ومحاولة إلصاق تهم كيدية له ولعائلته»، لافتا «لاعتقاده بأنّ هذا كان له علاقة بملف وفاة والده لطمس الحقيقة».

وكشف حافظ قائد السبسي عن دور لعدم توقيع الرئيس الراحل على تعديل القانون الانتخابي، قائلا: لا ننسى أيضا أنّ عدم توقيع الرئيس الراحل على تعديل القانون الانتخابي الإقصائي ومرضه المفاجئ ثمّ وفاته قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية غيرت الوضع السياسي كليا في تونس.

الشكوك تبقى قائمة.. والحق يعلو ولا يعلى عليه

وأضاف نجل الرئيس التونسي الراحل: تبقى هذه الشكوك قائمة الذات، وأتمنى أن يزيل هذا التحقيق الضبابية وينير الحق .. فالحق يعلو ولا يعلى عليه.

وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، قد طالبت، في وقت سابق، بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، إن: وزيرة العدل تقدمت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، وطبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي يوم 25 يوليو 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة".

وفاة الباجي قائد السبسي بعد نقله للمستشفى بساعات

وتوفي الرئيس التونسي السابق، الباجي قايد السبسي، عن عمر 93 عاما، وذلك يوم 25 يوليو 2019 في الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد أن كان قد نقل إلى ذلك المستشفى قبل ساعات.

وكان الرئيس التونسي الراحل قد غادر يوم 1 يوليو من تلك السنة نفس المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية التونسية وقتها.