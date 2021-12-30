حزن بقرية في الفيوم بعد وفاة شاب بالسعودية: «كلم أهله قبل ما يموت بدقايق»

توافدت عشرات السيدات من أهالي قرية أبو جندير والقرى المجاورة لها، على منزل الشاب أحمد عبدالحميد عبدالكريم، 23 سنة، الشهير بـ«عمرو»، لأداء واجب العزاء، والدعاء لوالدته بالصبر والسلون؛ إذ إثر إصابته بأزمة قلبية في منزله بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، بعد دقائق قليلة من حديثه مع والدته وأشقائه عبر خاصية الـ«فيديو كول» وكأنّه كان يرغب في توديعهم، ثم جرى نقله لمستشفى الملك سلمان وحاول الأطباء إنعاش قلبه بالصدمات الكهربائية لكنه لم يستجب.

السيدات يملأن الشارع للعزاء

وامتلأ الشارع الذي يقع فيه منزل الشاب المتوفى بالسعودية، بمسقط رأسه في قرية أبو جندير التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم بالكامل بالسيدات اللاتي توافدن لأداء واجب العزاء في «عمرو»، لكن لم تستطع والدته تقبل العزاء، ودخلت إلى إحدى الغرف بمنزل أسرتها وسقطت مصابة بإغماء.

دموع لا تجف وحزن لا ينتهي

وسيطر الحزن على وجوه السيدات خلال أدائهن واجب العزاء، كما نزلت دموعهن بغزارة دون أن تتمكن من السيطرة عليها، واصفين الشاب الراحل بـ«عريس الجنة»، وأنّه جنازته كانت «زفة وعرس»، مرددات عبارة «مع السلامة يا عمرو».

انكسر ظهر عائلته بوفاته

وقالت «سعاد»، ابنة عمة الشاب المتوفى بالسعودية، إنّ أسرته انكسر ظهرها بوفاته؛ إذ أنّه عائلهم الوحيد بعد وفاة والده، موضحةً أنّ الراحل لديه شقيقين خالد طالب بكلية الهندسة «مدني»، وإبراهيم طالب بالكلية ذاتها «بترول»، وفتاة في الصف الثاني الإعدادي، مؤكدة أنّ والدته وشقيقته يرددن عبارة: «كسرت ضهرنا يا عمرو سيبتنا وكسرت ضهرنا».

ودّع أسرته قبل وفاته بدقائق

وكشفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ عمرو اتصل بوالدته وأشقائه قبل وفاته، وتحدث معهم قرابة الساعة وكان يشعر بالتعب خلال المحادثة الفيديو، دون أن يدري أنّها سكرات الموت، موضحةً أنّه بمجرد إغلاقه المكالمة سقط مغشيا عليه فنقله خاله وأقاربه إلى مستشفى الملك سلمان وحاولوا إنعاش قلبه لمدة 20 دقيقة لكن دون جدوى.