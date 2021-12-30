الأرصاد: رياح وأمطار رعدية تصاحبها حبات البرد خلال الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم، بسبب وجود منخفض متعمق في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كم من سطح الأرض، ويتزامن أيضًا مع وجود منخفض على سطح البحر المتوسط.

رياح وأمطار غزيرة ورعدية وحبات برد

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونهى درويش، اليوم الخميس، أنّ حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ بنشاط الرياح وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة نظرا لكونها رياح جنوبية غربية، وتصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة.

وأشارت إلى أنّ حالة عدم الاستقرار تشمل تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مطروح والإسكندرية والسلوم، ومحافظات شمال الدلتا «البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية»، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية.

وأوضحت أنه على مدار اليوم حتى ساعات الليل تتكاثر السحب على جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، مع احتمالية هطول أمطار على تلك المناطق تتراوح حدتها من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا.

وأفادت أن ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدًا، وتتراوح الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية، ويصاحبها سقوط حبات البرد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، وقد تصل لحد السويل بسيناء وخليج السويس.

عدم الاستقرار مستمر للأحد

ولفتت إلى أنّ حالة عدم الاستقرار في الطقس تستمر حتى الأحد القادم، وتكون ذروتها غدا الجمعة، كما أنّ كمية الأمطار يومي السبت والأحد ستكون أقل كثيرًا مقارنة بيوم الجمعة، وتظل الأمطار غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر، وخفيفة على بعض المناطق من جنوب الصعيد.