الحالة المرورية اليوم.. سيولة بالدائري وكوبري أكتوبر وزحام بميدان سفنكس

رصد «هاني النحاس»، مراسل فضائية «صدى البلد»، من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنَّ طرق «السويس والإسماعيلية والإسكندرية الزراعي ومحور بلبيس والطرق الدائري الإقليمي»، تشهد سيولة مرورية، ولا يوجد أي إغلاق للطرق أو تأثيرات كبيرة للشبورة المائية على الطرق الصحراوية.

الحركة المرورية على الدائري

وأضاف «النحاس»، أن محور 26 يوليو القادم من مدينة الشيخ زايد والطريق الدائري ومحور صفط اللبن المتجه لجامعة القاهرة يشهد أيضًا سيولة مرورية، لافتًا إلى انتظام حركة المرور بالطريق الدائري عند منطقة الخصوص والمتجه لمطار القاهرة ومدينة السلام سيولة مرورية، ومحور سعد الدين الشاذلي.

من جانبه رصد «أيمن عماد»، مراسل extra news، من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، الحالة المرورية بشوارع مدينة الجيزة، قائلا إن كوبري عباس يشهد سيولة مرورية سواء القادم من جامعة القاهرة إلى وسط البلد، كما أن ميدان الجلاء وكوبري الدقي يشهدان انتظام الحركة المرورية دون معوقات.

الحركة المرورية أعلى كوبري أكتوبر

وأضاف «عماد» أن كوبري الجامعة يشهد سيولة مرورية ولا يوجد أي زحام، تزامنا مع تكدس بميدان سفنكس للمتجه لشارع أحمد عرابي، ويشهد كوبري 15 مايو وكوبري أكتوبر سيولة في كلا الاتجاهين.

وفي مدينة 6 أكتوبر، انتظمت حركة السيارات بميدان الحصري وميدان الرماية في حي الأهرام في كلا الاتجاهين رغم أعمال إنشاء محطة الرماية ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيهات وتحذيرات لقائدي السيارات بالحذر أثناء القيادة نظرا لأن البلاد ستشهد حتى الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.