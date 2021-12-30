آخر موعد لتلقي تظلمات حاجزي وحدات «سكن لكل المصريين 2».. 6 يناير 2022

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنّ الصندوق قرر مّد فترة تلقي تظلمات حاجزي إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، بمشروعات الوحدات السكنية تحت التنفيذ لمتوسطي الدخل، إلى يوم الخميس المقبل 6 يناير 2022، كفرصة أخيرة لتلقي طلبات التظلم لمن لم تنطبق عليهم الشروط، حيث كان من المقرر انتهاء فترة تلقي التظلمات، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021.

انتهى الفرز والفحص المبدئي للطلبات

ووفقًا لبيان صحفي، أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ الصندوق انتهى من الفرز والفحص المبدئي للمُستندات والبيانات المُسـجلة بواسطة المواطنين عبـر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، لتحديد من تنطبق عليهم الشروط وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في يوليو 2021 والتي تتيح التمويل العقاري بعائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

ولفتت إلى نشر نتائج فرز الطلبات جميع المواطنين الحاجزين على الموقع الإلكتروني للصندوق والمطروحة بالمُدن التالية: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، بورفؤاد».

إرسال طلب التظلم إلكترونيًا

وأضافت «عبدالحميد»، أن الصندوق أتاح إرسال طلب التظلم إلكترونيًا عن طريق إرسال الرقم القومي لصاحب الطلب على الرابط (https://cservices.shmff.gov. eg/Complaints)، حيث سيقوم موظفو الصندوق بدراسة طلبات التظلم الواردة من المواطنين ومراجعة البيانات والمستندات المستكملة واتخاذ قرار بشأنها إما بقبول التظلم أو رفضه، مع التأكيد على عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط الخاصة بتجاوز الحدود القصوى والدنيا للدخل، وتجاوز حدود السن وقت التقديم.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى إرسال رسائل نصية للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط والبالغ عددهم 4939 عميلا، حيث قام ما يزيد عن 3000 عميل بتقديم طلبات تظلم لاستكمال المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة وتعديل موقفهم، ومن ثم قام الصندوق بإرسال رسائل نصية لما يقارب 1900 عميل لم يقوموا بتقديم طلبات تظلم حتى تاريخه لسرعة التقديم طلبات التظلم خلال المدة المحددة.

6528 عميلا تنطبق عليهم الشروط

وأوضحت أنه فيما يخص من تنطبق عليهم الشروط، بلغ عددهم 6528 عميلا وفقا لنتيجة الفرز، كما تم قبول عدد 2368 طلب تظلم من إجمالي التظلمات الواردة، ليصبح إجمالي عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط حتى تاريخه 8896 عميلا، وتم إرسال رسائل نصية لهم لتوجيههم نحو سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط، بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات، حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى في الأول من يناير 2022 وبفترة سماح شهر من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة التأخر عن سداد أي دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة فسيتم احتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5 % من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الصندوق يتيح أكثر من وسيلة تمكن المواطنين من الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص، حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني: https://cservices.shmff.gov. eg/complaints، ويقوم صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على «نتائج الفرز»، لمعرفة موقفه، أو من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم «9311»، وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات، موضحة أنه حال الرغبة في أي استفسار أو تساؤل يتم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة ٩ صباحاً :6 مساءً، طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية بإعلان سكن لكل المصريين (2)، تتضمن وحدات جاهزة للتسليم وأخرى تحت الإنشاء للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل، خلال الفترة من 8 أغسطس 2021 حتى 4 أكتوبر 2021، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في يوليو 2021 والتي تتيح التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.