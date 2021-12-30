تحرير 12 محضر إشغال وإزالة 4 مقابر مخالفة في حملة بكفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس المركز والمدينة، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المخلفات تنفيذا للقانون، أسفرت عن تحرير 12 محضر إشغال متنوع بطريق بنها المنصورة بزمام المركز والمدينة، وأيضا إزالة عدد 4 مقابر بقرية أسنيت وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون، وذالك حفاظا على هيبة الدولة بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

رئيس كفر شكر: إزالة المخالفات في المهد

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه تم إزالة 4 مقابر دفن الموتى تم إنشائهم بالمخالفة للقانون داخل قرية أسنيت فور حدوث المخالفة في مهدها تنفيذا للقانون، مشيرا أنه تم تحرير الشوارع والطرق والميادين من الإشغالات لسهولة الحركة المرورية وسير المواطنين في تحركاتهم اليومية.

وأوضح «عبدالمنعم» أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تجوب الشوارع والطرق بالمدينة وقرى الوحدات المحلية لرفع الإشغالات ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تنفيذا للقانون دون وساطة أو محسوبيات.

حملة مكبرة في غرب شبرا

في سياق آخر، شنت الأجهزة التنفيذية في حي غرب شبرا الخيمة، حملة أشرف عليها اللواء سامي علام، رئيس الحي، ونائبه المهندس إيهاب مهدي، وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة والإدارة العامة للرقابة والمتابعة بالمحافظة لمتابعة المطاعم ومحلات بيع اللحوم والأسماك ومحلات فرم اللحوم لعمل الكفتة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 50 كيلو لحوم مجهزة سجق وحوواشي و100 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة ومجهولة المصدر و80 كيلو دواجن منتهية الصلاحية و150 كيلو كبدة منتهية الصلاحية و120 كيلو أسماك منتهية الصلاحية.