قافلة فنية لطلاب مدرسة التربية الفكرية والإعداد المهني بكفر الشيخ

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، ممثلة في إدارة النشاط الثقافي والفني وطلاب مراكز الفنون بالإدارة، قافلة فنية إلى مدرسة التربية الفكرية والإعداد المهني بكفر الشيخ التابعة لإدارة التربية الخاصة، والتي تقبل طلاب الإعاقة الذهنية حسب معامل الذكاء، وتنقسم المدرسة إلى مرحلة التهيئة والابتدائي ومرحلة الإعداد المهني ومرحلة التلمذة الصناعية، ويوجد بها أقسام مهنية تريكو وزخرفة وجلود، والتي تضم 60 طالبا وطالبة من ذوي الهمم.

تفعيل دور الفنون في إسعاد الآخرين

ويهدف برنامج القوافل الفنية إلى تفعيل دور الفنون في إسعاد الآخرين من مختلف شرائح المجتمع، وبدأ اليوم بتحية العلم والنشيد الوطني، كما شملت القافلة برنامج فني «مسرحي - غنائي - تشكيلي»، من إعداد فرق مراكز الفنون بالجامعة، بالاضافة إلى توزيع الهدايا على جميع الطلاب.

ووفقا لبيان جامعة كفر الشيخ، فإن القافلة تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جامعة كفر الشيخ تنظم 56 قافلة طبية مجانية للأهالي

يذكر أن جامعة كفر الشيخ تحرص على خدمة المجتمع من خلال تنفيذ القوافل الفنية أو الطبية المجانية، خاصة في القرى النائية وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز مطوبس، في إطار برنامجها الذي يهدف لخدمة المجتمع وربط التعلم بتقديم الخدمات، حيث نظمت 56 قافلة طبية مجانية، وإجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها 26 ألفا و780 حالة في عام 2021.