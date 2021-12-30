انفجار لغم أرضي على حدود الكوريتين.. و«الجنوبية» تعلن إصابة أحد جنودها

قال مسؤول عسكري في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنّ أحد أفراد الخدمة العسكرية أُصيب بجروح في انفجار لغم أرضي قرب الحدود مع كوريا الشمالية.

انفجار لغم أثناء الفحص

وانفجر فتيل لغم كلايمور الموجه المضاد للأفراد في قاعة الجيش، في خط المواجهة في يانغ-غو على بعد 175 كيلومترا شمال شرق سيئول، عندما كانت القوات تفحص معداتها.

إصابة جندي في الانفجار

وقال المسؤول - طلب عدم كشف هويته - إنّ الجندي يتلقى حاليا علاجا طبيا ولا تشكل إصابته تهديدا لحياته على ما يبدو، مشيرا إلى أنّ الجيش يحقق في السبب الدقيق للحادث، بحسب ما ذكرته وكالة «يونهاب».