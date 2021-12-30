وفد حقوقي ودبلوماسي عالمي يتفقد مركز بدر للإصلاح والتأهيل

أجرى وفد من ممثلي المنظمات الحقوقية والدبلوماسية ووكالات الأنباء العالمية، اليوم، جولة بمركز الإصلاح والتأهيل – بدر، لمتابعة تطبيق وزارة الداخيية أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية داخل المركز.

ويأتي تفقد وفد من المنظمات الحقوقية والدبلوماسية ووكالات الأنباء العالمية، مركز الإصلاح والتأهيل - بدر فى أعقاب الإعلان عن التشغيل التجريبي له. ووفق بيان وزارة الداخلية فإن المركز ملحق به عدد من المبانى الإدارية، ومحاط بأراض مستصلحة وصوب زراعية ويضم مصانع لتوفير فرص عمل للنزلاء فضلا عن أنه مصمم على الطراز الأمريكى.

أنشطة التأهيل داخل المركز

وحسب بيان لوزارة الداخلية فإن المركز يضم ملاعب ومكتبة وقاعد للرسم لممارسة النزلاء الهوايات المختلفة، مع اتباع أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وصون وإحترام حقوق النزلاء وإعداد برامج لإعادة تأهيل المحبوسين، تمهيدًا لانخراطهم داخل المجتمع كما يضم فصول محو أمية وقاعات للزيارات وكافيتريا للنزلاء تقدم أفضل المأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة ومزود بأحداث النظم التكنولوجية لتأمين توفير إقامة آدمية للنزلاء أثناء تأدية فترة العقوبة.

استراتيجية وزارة الداخلية للإصلاح

وتتبع وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية سياسة جديدة ترتكز على الإلتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى التعامل مع النزلاء وتفعيل مبادىء السياسة العقابية الحديثة، وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال برامج الإصلاح وإعادة التأهيل التى تم صياغتها بمعرفة كوكبة من الخبراء والمتخصصين فى شتى مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية ويهدف إلى تحصين النزلاء من الانحراف مرة أخرة، وكذا تقديم كافة أوجه الرعاية «المعيشية، الصحية، الإجتماعية، التعليمية، الدينية، الرياضية، الثقافية، الترفيهية» لهم خلال فترة إيداعهم