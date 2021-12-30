نجوم عالميون في احتفالات السعودية برأس السنة.. ليلة استثنائية بالمملكة

وسط ترقب كبير لليلة استثنائية، ينتظر أهالي وزوار المملكة العربية السعودية، احتفالات غنائية وترفيهية في العاصمة الرياض، والاحتفال على ضوء الشموع في مدينة العلا، ويشارك في تلك الحفلات نجوم الفن العرب والعالميين، في إطار الاحتفالات التي تدشنها المملكة برأس السنة.

مدينة العلا السعودية تحتفل برأس السنة الميلادية

ويشهد موقع «الحِجر» في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، المسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حفلا كلاسيكيًا على ضوء الشموع ليلة رأس السنة، كذلك العاصمة الرياض على موعد مع حفل غنائي يجمع أقوى نجوم الفن العربي في «ليلة الرياض الثلاثية» التي تقام غدًا في الاحتفال برأس السنة، على مسرح «محمد عبده أرينا» بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2021.

كوكبة من نجوم العالم يشاركون في الاحتفالية

وسيعيش الجمهور أجواء سحرية تشكلها مئات الشموع التي تضيء الآثار النبطية المنحوتة قبل أكثر من 2000 عام، تصاحبها خلفية فريدة لاحتفالية موسيقية برفقة عازف البيانو ستيفان لومبارد، وعازف الكمان ديفيد بيستر، وعازف التشيللو دوريت روس، وعازف العود سيمون ستنجل، و هو الحفل الثاني بعد الذي أقيم في 24 من الشهر الجاري.

كذلك ذكر موقع العلا، أنه سيتم إضاءة أكثر من 500 شمعة عالية التقنية، تسمح بأنماط رسومية مذهلة من خلال المزج بشكل متناغم مع أشكال الموقع الأثري.

ليلة غنائية ضخمة بالرياض في رأس السنة

ومن جهته، قال رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، في إعلانه عن احتفالات رأس السنة بالعاصمة الرياض، عبر «تويتر»، إن كوكبة من النجوم بالعالم العربي والسعودية، سيشاركون في الحفل الذي وصفه بالأضخم في المنطقة، ليلة رأس السنة، مؤكدًا نفاذ تذاكر الحفل الذي يختتم به عام 2021 خلال فترة قصيرة من طرحها.