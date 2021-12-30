«بيطري الغربية»: تحصين 303 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أعلنت مديرية هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، عن نجاح مسئولي وكوادر قوافل البيطرية في تحصين ما يقرب من 303 آلاف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والحمي الوادي المتصدع خلال فعاليات الحملة القومية على مستوى الإدارات والوحدات البيطرية بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

تحصين 303 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وأفادت مصادر داخل مديرية الطب البيطري، أن كافة التحصينات متوفرة لكافة المواشي من خلال التنسيق الكامل مع مسئولي الخدمات البيطرية سعيا في تنمية الثروة الحيوانية وتأمين مراحل بيعها عبر أسواق المواشي التي تحوي رؤوس المواشي المحصنة حفاظا الوضع الحالي مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية أثناء تنفيذ كافة قوافل مبادرة حياة كريمة للحد من كورونا وتأمين أرواح وحياة المواطنين.

في المقابل أكد الدكتور حاتم كمال أنور، مدير هيئة الطب البيطري بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة والذي يبلغ 350 ألف حيوان، مستشهدا باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة.

المستهدف تحصين 350 ألف حيوان مواشي

وكشف مدير الطب البيطري بالغربية أن كافة حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين للوصول إلى المستهدف، بالتعاون مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا على مستوى قرى ومراكز المحافظة.