شعراوي يهنئ السيسي ومدبولي بـ2022: عام جديد لتحقيق آمال المصريين

هنأ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد، قائلا: «يسعدنى أن أتقدم لكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022».

مرحلة جديدة لبناء الحاضر وتأمين المستقبل

وأضاف شعراوي في برقيته، بحسب بيان: «ندعو الله العلي القدير أن يجعل العام الجديد عاما محققا لآمالكم وطموحاتكم وشعب مصر العظيم، لتبدأ مصر على يدكم مرحلة جديدة من بناء الحاضر وتأمين المستقبل لأبناء الوطن العظيم وتحقيق تطلعاته وطموحاته، وبذل كل جهد وعطاء في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، ونؤكد كامل الدعم والتأييد لجهودكم المخلصة لكل ما تبذلونه في صالح الوطن».

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء

كما بعث الوزير برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول العام الميلادي المجيد 2022، قال فيها: «ندعو الله العلي القدير أن يوفقكم لآداء رسالتكم السامية، وأن يجعله عام مليئ بالإنجازات البناءة وتحقيق الأهداف لصالح مصرنا الغالية، وأن يتحقق بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من أمن واستقرار وتنمية، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي».