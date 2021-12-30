مجموعات استيطانية تقتحم «الأقصى» صباحاً ومساء بتسهيلات من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، أمس، بحراسة مشددة من الجيش والشرطة الإسرائيليين، فى استمرار لانتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطينى، وفق ما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقالت مصادر مقدسية، إن المستوطنين، ومنهم طلبة معاهد توراتية، اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة، فى الجدار الغربى للمسجد، وتجرى الاقتحامات على دفعتين، الأولى فى الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من القوات الإسرائيلية.

وأكدت الوكالة أن قوات الشرطة تنظم جولات تعريفية فى ساحات المسجد لتعريف جنودها بالمكان، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

فى سياق آخر، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أمس، أن حكومة بلاده تقدم الأراضى فى هضبة الجولان السورية المحتلة مجاناً لمن يطلب السكن فيها.

ونقلت الإذاعة، عن روث أفريات، مديرة قسم الأعمال فى سلطة الأراضى الإسرائيلية، أن الأرض فى الجولان تم تخصيصها مجاناً بهدف جذب أكبر عدد من السكان الجدد، وتشجيع الجميع على السكن فيها، والعمل على تعميرها.

ونقلت القناة العبرية السابعة، أمس، عن «ديمى أبريتسيف»، رئيس المجلس المحلى لمدينة كتسرين بالهضبة السورية المحتلة، أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذى تم اتخاذه يوم الأحد الماضى يقضى بالعمل على وصول عدد سكان المدينة لـ60 ألف نسمة بحلول 2040.