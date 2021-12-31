أمينة: اشتريت بدلة بـ48 ألف جنيه وعيطت بعدها

حلت المطربة الشعبية أمينة ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» في حلقة الاحتفال بنهاية عام 2021، حيث قدمت أمينة بعض أغانيها وتحدثت في حوار مع أسما بحضور المطرب الشعبي محمود الليثي.

وتحدث أمينة عن رأيها في محمد رمضان قائلة: «أنا شهادتي مجروحة في محمد رمضان وأنا شايفاه ناجح ومكسر العالم في التمثيل ومكسر الدنيا في الغنا ومحمد في أمريكا أو هنا بتصنف من الرابر وشكله بيبقى كده وهو فكرة لوحده بالنسبة وأنا قولت له ويل سميث العرب».

بغني مهرجانات

وأوضحت أمينة أنها تغني مهرجانات، واستنكرت ما فعله رضا البحراوي وحسن شاكوش: «لما كان فيه اتنين زملاء عملوا حاجة على السوشيال ميديا مكنش المفروض يردوا على بعض بالشكل ده كفناين وهما الاتنين بحبهم وبموت فيهم لأنهم اخواتي وأصحابي وزمايلي وإن شاء الله الموضوع يتحل بإذن الله».

أغلى بدلة اشتريتها من لندن وعيطت بعدها

وكشفت أمينة عن أغلى فستان اشترته في حياتها «حصل لي موقف ابن لذينة وكنت ودخلت محل الناس اللي فيه كلهم مصريين وقست بدلة كاملة وبعدين بيقولي لي الفنانة وفضلوا يتصوروا معايا وياريتني ما دخلت المحل لأني بعد ما قِست لقيتها حلوة قوي ولما سألت لقيتها بـ2300 جنيه استرليني تقريبا 48 ألف جنيه مصري وطبعا مع الدخلة وأمينة والهيبة ومش عارف ايه أقسم بالله اتكسف جدا ودفعت وبعد كده عيطت ولو كانوا أجانب كنت قولت ثانك يو ومشيت».