محلات الصاغة تطرح الأسعار الجديدة للذهب 2022.. عيار 24 بـ907 جنيهات

أنهت البورصات العالمية للذهب تعاملاتها، أمس، على ارتفاع بقيمة 3 جنيهات ليباع جرام الذهب عيار 24 بسعر 907 جنيهات مقابل 904 جنيهات، واستقر سعر الأوقية عالميًا عند 1.803.84دولار، وارتفع سعر المعدن الأصفر بسبب مخاوف أوميكرون بالرغم من ارتفاع سعر الدولار، وسط توقعات شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية، باستقرار أسعار الذهب حتى بداية العام الجديد وطرحت الأسعار الجديد ة للذهب لعام .2022

الذهب عيار 18 الأكثر مبيعا

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ هناك انتعاشة في السوق المحلية قبيل أعياد الميلاد للذهب عيار 18 «الأفرنجي»، مقارنًة بعيار 21 الشعبي.

وأكد «نجيب»، أنّ محلات الصاغة في كافة المحافظات استعدت لأعياد الميلاد بتشكيلات متنوعة وجديدة وأوزان خفيفة، وتابع أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب قبيل أعياد الميلاد إلّا أنّ الارتفاعات لازالت محفزة على الشراء وليست بالقياسية على حد تعبيره.

متحور أوميكرون يؤثر على أسعار الذهب

ولفت إلى أنّ أعيرة الذهب ارتفعت مساء أمس الجمعة بنهاية تعاملات البورصات العالمية بالرغم من صعود الدولار متأثرة بتصاعد وتيرة الإصابات بفيروس «كورونا»، في عدد من الدول حول العالم.

وذكر سكرتير الشعبة أنّ أسعار الذهب خلال الشهر الجاري تباينت بين التراجع والصعود خلال اليوم الواحد، وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها خلال الشهر يوم الثلاثاء الماضي، فوق مستوى الـ 1800 دولار للأوقية، وسرعان ما تراجعت إلى أدنى مستوى قبل أن تغلق ثم عاودت الارتفاع.

أسعار الذهب محليًا 2022

- جرام الذهب عيار 24 بسعر 907 جنيهات.

- عيار 21 بسعر 794 جنيهًا.

- عيار 18 بسعر 681 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 6.353 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

- جرام الذهب عيار 24 سعر 57.99 دولار.

- جرام الذهب عيار 22 بنحو 53.16 دولار.

- جرام الذهب عيار 21 بسعر 50.74 دولار.

- جرام الذهب عيار 18 نحو 43.49 دولار.

- سجلت الأوقية 1.803.84 دولار.