وفاة الفنان المسرحي عادل زهدي بعد صراع مع المرض

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنان المسرحي عادل زهدي، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «الدوام لله، الزميل الفنان عادل زهدي بعد صراع مع المرض الدوام لله».

وفاة الفنان المسرحي عادل زهدي

وبعد إعلان خبر الوفاة، قام عدد من الفنانين المسرحيين بنتقديم النعي للفنان الراحل معبرين عن حزنهم الشديد بفقده، وكان من بينهم الممثل المسرحي أحمد يونس، الذي نشر العديد من الصور لعادل زهدي، وعلق عليها قائلًا: «المقبرة تفتح بابها.. كان مجرد كلام معبر للعرض المسرحى ولكن أصبح اليوم حقيقة».

وتابع: «توفى إلى رحمة الله أسد المسرح الفنان عادل زهدى كان ليا الشرف إنى أقف جنبه ع خشبة المسرح الفنان عادل زهدى قيمة عظيمه للفن تعلمت منه إن المسرح هو الحياة والروح».

أحمد يونس يستعيد زكرياته مع عادل زهدي

كما استعاد ذكرياته معه أثناء العروض المسرحية، قائلًا: «من المواقف اللى مرت وقت عرض كهف رام تثبت أن المسرح هو شريان الحياة، الفنان فى يوم من أيام العرض تعب جدااا مننا لدرجة دخوله المستشفى وأمر الدكتور أنه لازم يرتاح، اصر الفنان انه يطلع الخشبه ويعرض رغم مرضه لكى يثبت ان الفن اقوى من الموت».

واختتم كلامه بتوجيه رسالة للراحل: «اتعلمت منك يافنان إنى هفضل ثابت قوي ولا شى يمنعنى من الفن الحقيقى إلا الموت، وآخر كلمة قالهالى ع المسرح إنت هتكون ممثل كبير، أوعدك هكمل واسمك مش هيتشال من ذهن الجميع.. الله يرحمك ويحسن اليك».

أبرز الأعمال التليفيزيونية لعادل زهدي

يذكر أن عادل زهدي ممثل مسرحي شارك في عدد من المسلسلات التليفزيونية أبرزها: قابل للكسر، السيرة الهلالية، عمر بن عبد العزيز، الأشقاء الثلاثة.