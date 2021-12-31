لو هتخرج في رأس السنة.. مواعيد غلق المولات والمحلات بعد تغيير الموعد

يستعد الكثير من المواطنين للاحتفال بليلة رأس السنة اليوم الجمعة، حيث يبحثون عن أفضل الأماكن التي يمكن الخروج إليها، سواء كانت تلك الأماكن مولات أو مطاعم أو كافيها وغيرها من الأماكن الأخرى التي تقوم بتزيين الاماكن الخاصة بها لاجتذاب الزائرين لقضاء ليلة رأس السنة بها.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، تغيير مواعيد غلق المولات والمحلات والمطاعم والكافيهات ليلة رأس السنة، للتسهيل على الراغبين في الاحتفال الخروج برفقة الأشخاص المقربين منهم والعائلة للاحتفال بليلة رأس السنة، مع التشديد على الالتزام بكلالإجراءات الاحترزاية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويتساءل الراغبون في الاحتفال عن موعد غلق المحلات والمولات والمطاعم ليلة رأس السنة بعد تعديل موعد الغلق، ونرصد من خلال السطور التالية مواعيد غبق المولات والمحلات والمطاعم والكافيهات اليوم، لراغبي الاحتفال بليلة رأس السنة، كالتالي:

مواعيد غلق المولات والمطاعم والمقاهي في ليلة رأس السنة

بالرغم من أن وزارة التنمية المحلية مدت مواعيد العمل في المولات والمقاهي والمحلات لمدة ساعة ليلة رأس السنة، حتى يستطيع الراغبون في الاحتفال قضاء وقت ممتع في هذه الليلة، فإنها شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجاءت المواعيد كالتالي:

مواعيد غلق المولات والمطاعم والكافيهات ليلة رأس السنة

حددت وزارة التنمية المحلية المدة التي تم مدها لمواعيد العمل ليلة رأس السنة لتكون ساعة واحده فقط، ليتم غلق المطاعم والكافيهات 1 صباحا، بدلا من 12 منتصف الليل.

مواعيد غلق المحلات

تم مد العمل في المحلات لمدة ساعة، ليكون موعد غلق المحلات 11 مساء بدلا من 10 مساء.

مواعيد غلق البازارات

جاء هذا القرار ليكون موعد الغلق في البازارات 1 صباحا بدلا من 12 منتصف الليل، وفق المواعيد الشتوية للبازارات.