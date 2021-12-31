ضبط 4 مواطنين ووفاة شخص في مشاجرة بالأسلحة بالقاهرة لخلافات عائلية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وهما كلاً من طرف أول «3 أشخاص – ربة منزل، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم» أحدهم توفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم، واثنين منهم مصابين بجروح، طرف ثان «شخصين – ربة منزل، وجميعهم مقيمين بذات العنوان» مصابين بجروح وكسور بالجسم.

مشادة كلامية بين الطرفين

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما البعض بالضرب، حيث تعدى أحد أفراد الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين» كان بحوزته محدثاً إصاباتهم والتي أودت بحياة أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحدهم «سلاح أبيض» المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.