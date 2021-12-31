أمطار خفيفة تؤثر على الأسواق ورحلات اليوم الواحد ببورسعيد 

شهدت محافظة بورسعيد أمطارا خفيفة مستمرة اليوم ومساء أمس مع انخفاض في درجة الحرارة التى وصلت إلى 11 درجة صباحا، وأثر الطقس المتقلب على حركة الأسواق التجارية والمارة في الشوارع.

حيث شهدت أسواق البالة «الملابس المستعملة» والجديدة والأسماك والخضروات والفواكة، ركودا خلال أوقات الأمطار على خلاف ما تشهد المحافظة من رحلات اليوم الواحد لزيارة معالم بورسعيد يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

حي المناخ: نتابع التغييرات الجوية وانتشار سيارات شفط المياه

وقال الدكتور منصور بكرى، رئيس حي المناخ، فى تصريح خاص لـ«الوطن» إنه يتم متابعة التغييرات المناخية التى تشهدها بورسعيد حيث تم عمل تمركز لعدد من سيارات كسح المياه وأدوات مواتير سحب المياه أمام ديوان حي المناخ، كما تم عمل تمركزات ببعض المناطق ويتم التوزيع من خلالهم للتعامل مع أي تغيرات جوية أو أمطار.

وأكد رئيس حى المناخ، تواجد الأفراد والمعدات فى الشارع للتعامل الفوري مع أي تغيرات جوية أو أمطار، كما شكل غرفة عمليات برئاسته تعمل على مدار اليوم.

محافظ بورسعيد نتواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد أعلن في بيان صحفي، تكثيف جهود جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي، وأشار إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى أحياء بورسعيد، مؤكدا على التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس.