حظك اليوم برج الثور السبت 1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتميز بأنه من الصعب أن يتم إحباطه، كما أنه لديه شخصية صبورة بشكل كبير، يصعب إحباط مولود برج الثور، ويملك قلب طيب يحب رعاية المقرّبين منه ومعاملتهم بلطف مما يجعل الأشخاص مرتاحين لقربه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

اليوم تساعدك الحالة الفلكية، وتحسن استغلال المعطيات في مسيرة حياتك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

ما زال القمر يعمل لصالحك وفي الأفق تطور إيجابي وفرص سانحة وحظ كبير.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.