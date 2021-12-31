أمطار غزيرة في الدقهلية ومتوسطة بالفيوم وكفرالشيخ والإسكندرية

وجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، باستمرار متابعة تطورات الوضع في المحافظات على مدار الساعة، وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأوضح «شعراوي»، أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى سقوط أمطار غزيرة على مدن «نبروه وطلخا والكردي»، بمحافظة الدقهلية، وأمطار متوسطة بمحافظات «كفرالشيخ والبحيرة والفيوم، ومدينتي العريش ونخل بمحافظة شمال سيناء، وأبو تلات وأكتوبر بنطاق حي العجمي في الإسكندرية، ومركزي العلمين والحمام بمحافظة مطروح».

أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات عدة

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد، ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، ومدينتي مرسى مطروح والسلوم، وأحياء وسط وشرق وبرج العرب والمنتزه أول وثان وغرب والعامرية أول وثان والجمرك بمحافظة الإسكندرية، ولا يوجد تراكمات مياه، ولا خسائر ناتجة عن الأمطار، وتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى 3 أمتار في الإسكندرية.

طقس شتوي شديد البرودة على المحافظات الساحلية

وتشهد باقي المحافظات طقس شتوي شديد البرودة على المحافظات الساحلية، وبارد على القاهرة الكبرى والوجه القبلي، ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات.

وأكد «شعراوي»، على استمرار رفع درجة الاستعداد على كل المحافظات، والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات، وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.