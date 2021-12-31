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صاحب أكبر «شادر سعادة» في شبرا: «بطلت استورد من سنتين بسبب كلام الرئيس»

كتب:

شريف سليمان
08:08 م | الجمعة 31 ديسمبر 2021
أمير

أمير

زار الإعلامي أحمد يونس، حي شبرا، في حلقة ليلة رأس السنة، من برنامج «أتوبيس السعادة» المذاع عبر قناة «dmc»، حيث التقى بـ«أمير» صاحب أكبر «شادر سعادة» في رأس السنة.

وقال «أمير»: «في العام الماضي صنعنا أكبر شجرة كريسماس في مصر، وفي رمضان الماضي قررنا عمل أكبر فانوس في مصر والوطن العربي».

بداية تصنيع منتجات رأس السنة

وأضاف، أنه يبدأ في العمل على تصنيع أشجار رأس السنة في شهر يونيو من كل عام، ويبدأ الفرش في شهر نوفمبر: «بقالي سنتين مش بستورد صناعة، و90% صناعة محلية، بنشتغل 3 أو 4 شهور، بنعمل مجهود جامد عشان نعمل كل مستلزمات احتفالات رأس السنة مثل الكوفيات والغزلان والأشجار الكبير والأزياء».

منتجاته غزت الميادين

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد يونس، أنه باع منتجاته لعدد كبير من ميادين القاهرة، ومدينة زايد 5، كما شارك في تزيين عدد كبير من ميادين مصر في شهر رمضان، لافتًا إلى أنه تخلى عن الاستيراد لأن كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أهمية الصناعة الوطنية وتقليل الواردات ألهمه لذلك.

وأردف: «بدل ما كنا بنجيب 3 أو 4 حاويات في السنة، بدأنا نصنع كل حاجة زي بابا نويل وسنو مان، وكل حاجة معمولة مصري»، مشيرًا إلى أنه بدأ «شغل رمضان» منذ شهرين، وسيبدأ عرضه في منتصف فبراير المقبل.

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