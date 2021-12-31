شعبة الحلوى: انتعاشة كبيرة في التسالي والتورت قبيل بدء العام الجديد

قال تجار في الغرف التجارية، إن هناك انتعاشة كبيرة شهدتها محلات التسالي والحلوى قبيل الاحتفال بليلة رأس السنة بنسبة تجاوزت 40%، مؤكدين أن اللب والسوداني والكاجو والجاتوهات والتورت هي الأكثر مبيعا بالمقارنة بهدايا أعياد الميلاد.

زيادة مبيعات التسالي والحلوى

وأرجع التجار، زيادة المبيعات إلى احتفالات الكريسماس والعام الجديد، لافتين إلى استمرارها حتى 7 يناير، مشيرين إلى أن المواطنين حرصوا على شراء اللب والسوداني والجاتوهات والتورت قبيل ساعات من بدء العام الجديد 2022، نتيجة موجة البرد والتقلبات الجوية.

رئيس شعبة الحلوى: نستعد لهذه المناسبة كل عام

وقال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلوى في الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن احتفالات المصريين بالعام الجديد رفعت من حجم مبيعات التسالي والحلوى، موضحا أن محال الحلوى والتسالي تستعد لهذه المناسبة من كل عام من خلال زيادة الإنتاج واستيراد التسالي.

استقرار الأسعار

وأشار إلى أن الأسعار في متناول الجميع، مستبعدا أي ارتفاع في الأسعار لزيادة المعروض.

وكشف رئيس شعبة الحلوى، أن المواطنين يقبلون على شراء التسالي والحلوى منذ الساعة الثانية عشرا ظهرا في يوم 31 ديسمبر وبعدها بيوم تستعد الأسر لشراء الكعك والبسكويت للاحتفال بعيد الميلاد وقبيل العيد بيوم يتم شراء التورت والجاتوهات.

أسعار التورت والتسالي

وتباع التورتة بلاك فورست بسعر 225 جنيها، وتورتة فواكه 26 بسعر 245 جنيها وشاتوه شكولاتة 250 جنيها، وفراولة 26 بـ235 جنيها.

أسعار التسالي

ويباع السودانى الكيلو جرام بأسعار تتراوح من 50 لـ60 جنيهًا وتتراوح المقرمشات من 36 لـ80 جنيها ويباع اللب السوبر بسعر 96 جنيهًا واللب الأبيض يباع بسعر 120 جنيها واللب السوري يباع بسعر 48 جنيهًا.

فيما يباع كيلو العين جمل بسعر يتراوح بين 90 جنيها حتى 100 جنيه وعين الجمل المقشر يباع بين 120 جنيها و160 جنيها وكيلو الكاجو بـ230 جنيهًا يتراوح سعر كيلو الفستق بين 240 جنيها، و260 جنيهًا.

ويباع كيس زنة ربع كيلو سوداني مملح بـ14 جنيها، ربع كيلو لب سوري مملح بـ 19 جنيها، وربع مقرمشات الصينية 40 جنيها، وربع سوداني بالشيكولاته 22 جنيها وبندق مقشر 200 جرام 40 جنيها.