ندى بهجت تطرح أولى أغنياتها «إنسى» قريبا

تطرح خلال الأيام المقبلة، الفنانة ندى بهجت، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «إنسى»، من كلمات سهام الشعار، وألحان سيد الشاعر، توزيع أمير طاحون، فوتوغرافيا عمرو عبد العزيز، ومن إنتاج شركة Binarywaves للمنتج بلال صبري، تحت إشراف وتوقيع مصمم هذا الـlyrics محمود كارم.

كلمات أغنية ندى بهجت من الشاعرة سهام الشعار

وأكدت ندى، في بيان، أن هذه الأغنية مشتقة من ضمن مينى ألبوم لم يستقر على اسمه لحد الآن، لافتة إلى أنه يتضمن مجموعة من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة ويتم طرحها على فترات متقاربة.

أضافت ندى بهجت، بأن تدور محور كلمات هذه الأغنية حول ترك الحبيب لحبيبته ، بعد أن رسم لها كل مشاعر الحب والأحاسيس التى تؤدى لجلب القلوب وقربها من بعض، فتسترسل كلمتها قائلة: إنها لا تنحنى وستظل صامدة وغيرها، وذلك على وتر اللون الموسيقى السريع.

ندى: لا تنحني وستظل صامدة وغيرها

وأضافت ندى، أن أغنيات هذا المينى ألبوم، تحمل طابعا جديدًا، وقد تكون مفاجأة للجمهور، وأتمنى أن تنال هذه الأغنيات إعجابهم.

وأستكملت ندى، بأنها تحرص دائمًا على تقديم أفكار مختلفة فى حياتها، فيراودها فكرة الغناء منذ عام 2012، بعد أن عرض عليها أكثر من سينجل غنائي، فقررت أن تبدأ هذا العام الجديد بتوصيل هذا الحلم من خلال مجموعة من الأغنيات الجديدة، التي ستناسب العديد من أذواق الجمهور، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تنال إعجابهم، وحسن استماعهم الراقى والمميز.

وجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة ندى بهجت حدوتة «إن كبر إبنك»، التي عرضت على إحدى القنوات الفضائية مؤخرًا من ضمن الموسم الثانى لمسلسل «زى القمر»، بمشاركة نخبة من النجوم، أبرزهم النجمة وفاء عامر، حجاج عبدالعظيم، حمدى هيكل وآخرون، كما شاركت ندى فى حدوتة «90 يوم»، ضمن مسلسل «ورا كل باب».