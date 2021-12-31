الطائفة الإنجيلية تنعى جابر عصفور: رمز للتنوير وحرية الفكر

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الأستاذ الدكتور جابر عصفور الكاتب والمفكر، وزير الثقافة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وقال رئيس الإنجيلية: «فقدت مصر اليوم عالمًا ورمزًا من رموز التنوير وحرية الفكر، مفكر مصري كبير له دور حقيقي في بناء الوعي المصري والعربي، خدم الوطن بصدق في عدة مناصب، كان شجاعًا مخلصًا في مواجهة الفكر المتطرف بصلابة ووطنية، في مواقف شديدة التحدي من تاريخ مصر، له دور عظيم في نشأة وتاريخ منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لن ننساه».

وتابع: «خالص العزاءِ للأسرة ولجميع محبيه، وندعو اللهَ أن يتغمَّدَه بواسعِ رحمتِه».