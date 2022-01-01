فيديوت: سيناريو «خدا حافظ 2» أتاح لنا فرصة التصوير في مصر

علق الفنان الهندي فيديوت جاموال، على تصوير فيلم «سناك» في لوكيشن واحد طوال العمل من دون ملل، واختلاف أحداث فيلم «خدا حافظ 2» أجبرتهم على التصوير ليس بأكثر من لوكيشن بل في عدة بلاد أخرى، وكانت أهمها مصر.

فيديوت جاموال: المخرج والمؤلف لفيلم «سناك» أبدعوا

أوضح الفنان الهندي فيديوت جاموال، أن أحداث فيلمه الأخير «سناك» كانت جميعها في مكان تصوير واحد وهو المستشفى، وتصوير فيلم كامل بلوكيشن واحد، دون ملل صعب للغاية، مؤكدا أن الفضل يعود للمخرج والمؤلف.

وأوضح فيديوت أن المؤلف استغل أن الأحداث جميعها بمستشفى وخلق العديد من الأحداث العاطفية لعدم الشعور بالملل، حيث يتواجد البطل بالمستشفى من أجل إنقاذ زوجته، حيث كانت تدور أحداث «سناك» حول إنقاذ فيديوت جاموال بطل العمل، لزوجته، في أثناء وجودها بالمستشفى لخضوع لعملية ما، تعرضت المستشفى لهجوم إرهابي.

وتابع بأنه كان على بطل الفيلم إنقاذ زوجته، والوصول إليها، وكان عليه اقتحام المستشفى التي يحاصرها الخارجين عن القانون، وفي محاولاته للوصول لزوجته تدور الأحداث حول الخلفية الشخصية للعديد من المتواجدين بالمستشفى، وتفاعل بطل الفيلم معهم، في إنقاذ شخصا ما، والتضامن مع آخر، ومساعدة آخر.

وكان من أبرز مشاهد الفيلم هو تفجير قنبلة من قبل الخارجين عن القانون، بدور يتواجد به حضانات الأطفال، وينقذهم فيديوت جميعا، والتي قارنته الصحافة الهندية بجاكي شان الهند، من كثرة رشاقته بالقيام بمشاهد الأكشن.

جاموال: سيناريو «خدا حافظ 2» أتاح لنا الفرصة بالتصوير في مصر

وأضاف فيديوت جاموال، أن الأمر كان مختلفا في أحداث فيلم «خدا حافظ»، التي ساعدتهم أن يقوموا بالتصوير بأماكن عديدة بل بعدة بلاد حول العالم والتي تعد أبرزها مصر، مشيرا إلى أنه جرى اختيار مصر تحديدا من كل البلاد، وخاصة القاهرة، قائلا: «السبب الذي جعلنا نأتي إلى مصر لأن القاهرة مهمة جداً فأنا رأيت السينما على مستوى العالم لوقت طويل واختارنا الأهرامات؛ لأن الأهرامات لم تشاهد في أي فيلم في العالم بنفس الطريقة التي ستشاهدونها في الفيلم».

وتابع: «هذا واجبنا ومسؤولياتنا أنا والمخرج أن نعرض للجمهور أفضل.. وما يوجد في الدولة من خلال السينما، وأرى أن القاهرة والأقصر من أجمل الأماكن لذلك أنا سعيد بإختياره القاهرة اعتقد أنه فعل الصواب».

وأوضح فيديوت أن سبب القيام بالجزء الثاني من العمل، قائلا: «في خدا حافظ الجزء الأول كل الناس عارفين ماذا حدث لكن لا أحد يعلم ماذا حدث لهذه المرأة بعد ذلك، المجتمع لن يجعلها تعيش بشكل طبيعي، وأعتقد أن هذا سيغير شيئا لاحقاً، كان علينا أن نفعل هذا وأتمنى أن يتقبل الناس الفيلم وينال استحسانهم».

وأنهى حديثه، قائلا: «أتاح الجزء الثاني من الفيلم.. التصوير ببلد الحضارة مصر».