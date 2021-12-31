برامج وأفلام لاستقبال 2022.. «لو هتسهر في البيت أو هتروح سينما»

ساعات قليلة ويبدأ عام 2022، وسط احتفالات الكثيرين وتفكيرهم بين كيفية استقبال العام الجديد بالجلوس في المنزل ومشاهدة الأفلام والمسلسلات المختلفة وبين الخروج والتنزه والذهاب للسينما والكافيهات والمولات التجارية المختلفة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» قائمة بأبرز الأفلام التي يمكنك مشاهدتها في السينما إذا أردت الخروج احتفالا باستقبال عام 2022، وقائمة بأبرز البرامج التي تعرض عبر الشاشات في ليلة رأس السنة.

أبرز البرامج في ليلة رأس السنة

تحل النجمة شيرين عبدالوهاب، الليلة، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة»، المعروض على قناة «dmc»، في أول ظهور لها بعد انفصالها عن الملحن حسام حبيب وبعد قصة شعرها، وما أثير حول هذا الأمر من جدل كبير.

كما يستضيف برنامج «لايف من الدوبلكس» مع «أبلة فاهيتا»،الليلة، في الجزء الثاني الفنانة أنغام من حلقتها بالبرنامج بمناسبة رأس السنة على شاشة قناة «on»، وذلك بصحبة نجليها «عمر وعبد الرحمن».

واستكمالا لسلسة استضافة النجوم بالبرامج ليلة رأس السنة، يحل الفنان تامر حسني، الليلة، ضيفا على برنامج «معكم» الذي تقدمه المذيعة منى الشاذلي، على قناة «CBC» الفضائية.

ويستضيف برنامج «واحد من الناس» للإعلامي عمرو الليثي، والمعروض على قناة «الحياة»، المطرب الشعبي عمر كمال.

أفلام رأس السنة بالسينمات

يعرض العديد من الأفلام بالسينمات في هذا الوقت ومنها فيلم «الكاهن»، بطولة إياد نصار، درة، حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان.

فيلم مربع برمودة، من بطولة عمرو عبد الجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

فيلم «أبو صدام» من بطولة محمد ممدوح، أحمد داش.

فيلم "المحكمة" بطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، جميلة عوض، كريم عفيفي، أحمد داش، مايان السيد.

فيلم «الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول.

فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.