طفل ينهي حياته معلقا بحبل في شجرة بقنا

عثر أهالي عزبة نجيب بمركز نجع حمادي، مساء اليوم، على جثة طالب معلقة في بحبل، داخل جنينة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارا، يفيد بالعثور على جثة طالب مشنوق داخل جنينة بقرية عزبة نجيب التابعة لمركز نجع حمادي.

طالب بالإعدادية 14 عاما

وتبين أن الجثة لطفل يدعى، ثابت هاني ثابت، 14 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، مشنوق بحبل في شجرة داخل الجنينة.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.