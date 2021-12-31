جمهورية الشباب

«الشباب هم الأمل»، شعار تردد كثيراً فى مراحل سابقة، لكنه لم يتجاوز البيانات الرسمية والخُطب والمناشدات، دون أن يُترجَم إلى واقع حقيقى، ظل مجرد شعار لسنوات طويلة بلا إرادة لتحقيقه أو آليات لتنفيذه، حتى جاء التحول الكبير مع عام 2016.

«الحديث عن الأمل واقترانه بالشباب هو محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها حتى تتقدم مصر، لذا فإننى فى يوم الشباب قررت أن يكون عام 2016 عاماً للشباب المصرى»، كلمات قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى احتفالية يوم الشباب المصرى، فى التاسع من يناير 2016، داخل دار الأوبرا المصرية، لتبدأ بعدها خطوات لم تكن، فى الماضى، أكثر من حلم، لكنها تحولت الآن إلى حقيقة.

التدريب والتأهيل كان أولى هذه الخطوات فى طريق تمكين الشباب، فأعلن الرئيس فى العام نفسه عن إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، لتخريج دفعات من الشباب القادر على تولى المناصب العامة فى مصر، ثم بعد شهور أصدر القرار الجمهورى بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتكون قبلة التدريب والتأهيل وصناعة القيادات الجديدة.

جنباً إلى جنب، اتجهت القيادة السياسية إلى توفير منصة حوار للشباب، تكون تحت رعاية الرئيس مباشرة وبمشاركة كافة قيادات الدولة والخبراء والشخصيات العامة، فظهرت فكرة مؤتمرات الشباب للنور، حيث عُقد أول مؤتمر للشباب فى أكتوبر 2016 بمدينة شرم الشيخ بمشاركة نحو 3 آلاف شاب، ثم تنقّل مؤتمر الشباب فى 8 محطات مختلفة بين محافظات مصر، واستجابة لإحدى توصياته انطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى نوفمبر 2017، ثم 2018 و2019، والذى تنطلق نسخته الرابعة بعد أيام فى 10 يناير 2022.

ومن خطوة التدريب والتأهيل، وخطوة الحوار والنقاش، إلى خطوة ثالثة قطعت بها مصر مسافة طويلة فى طريق التمكين الحقيقى للشباب، حيث ظهر الشباب لأول مرة فى الصفوف الأولى للقيادة، وشهدت حركة المحافظين فى 2019 تمثيلاً غير مسبوق للشباب، كما جرت الدماء الجديدة فى عروق الحكومة والجهاز الإدارى للدولة بالدفع بعدد من القيادات الشابة فى مناصب مساعدين ونواب للوزراء ورؤساء الهيئات والجهات التنفيذية.

21.3 مليون شاب يمثلون الفئة العمرية من 18 حتى 29 عاماً 51٫5٪ نسبة الذكور و48٫5٪ نسبة الإناث

اتسعت دائرة تمكين الشباب، لتشهد الحياة السياسية الحزبية والنيابية تمثيلاً غير مسبوق أيضاً للشباب، ويضم مجلسا النواب والشيوخ نسبة تصل إلى 60% لمن دون الـ45 عاماً، فيما يتولى عدد من الشباب قيادة الأحزاب السياسية، وتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نموذجاً جديداً فى العمل المشترك بين شباب من خلفيات سياسية وفكرية متنوعة.

ولم يكن التمكين تنفيذياً أو سياسياً فقط، حيث برزت صورة أخرى تمثلت فى المبادرات الاجتماعية والتنموية التى توالت واحدة بعد الأخرى تحت قيادة شبابية تماماً، أبرزها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس ويقودها الشباب، واستطاعوا أن يحولوها من مجرد حلم إلى مبادرة ثم إلى مشروع قومى يستهدف تقديم الخدمات الشاملة لـ58 مليون مواطن، وبميزانية غير مسبوقة تصل إلى 700 مليار جنيه. هذه المشاهد رسمت معاً ملامح الجمهورية الجديدة التى تعيشها مصر حالياً تحت قيادة الرئيس السيسى، والتى يصح تسميتها بـ«جمهورية الشباب»، حيث أصبح الشباب يلعبون فيها دوراً رئيسياً وأصيلاً، بعد أن انتقلوا من مقاعد المتفرجين إلى مقاعد القيادة.

خطوات الدولة لتمكين الشباب

تنسيقية شباب الأحزاب

تأسست فى 12 يونيو 2018

تهدف لتنمية الحياة السياسية وتوفير منصة حوار بين الشباب

تضم ممثلين من ٢٦ حزباً إضافة لعدد من المستقلين

مبادراتها: «بالطو أبيض» و«تحدى الخير»، و«على راسنا»

شاركت فى «قافلة لدعم الشعب الفلسطينى»

مبادرات دعم

إطلاق مشروعى «تاكسى الشباب» و«الثلاجات»، لحل أزمة البطالة

الحصول على 10 أفدنة بالتقسيط بفائدة 5% من «الـ15 مليون فدان»

قروض ميسرة بفائدة لا تتجاوز قيمتها 5% للشباب

تخصيص 38٪ من عدد 414 ألف وحدة سكنية للشباب

«الوطنية للتدريب»

أُنشئت فى أغسطس 2017

حددت 5 معايير لشعارها: التفوق، الشفافية، الابتكار، النزاهة، الاحترام

تخرج فيها 3 دفعات لتأهيل الشباب للقيادة «PLP»

أطلقت برامج تدريبية، مثل: تأهيل التنفيذيين، وتأهيل الشباب الأفريقى، وتأهيل أوائل الجامعات

المحافظون

إجراء حركة المحافظين عام 2019

جاء عدد الشباب بها 25 قيادة، منهم محافظان و23 نائباً للمحافظين

تعيين 7 نائبات للمحافظين الجدد

البرلمان

60% من الأعضاء تحت 45 سنة

32 عضواً من «التنسيقية» فى مجلس النواب

16 عضواً من «التنسيقية» فى مجلس الشيوخ

فعاليات شبابية

إعلان 2016 عاماً للشباب

عقد 8 مؤتمرات للشباب

إقامة 4 نسخ من منتدى شباب العالم