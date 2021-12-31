«شباب الأحزاب والسياسيين»: أول منصة حوارية بمفهوم جديد.. ومفرخة للقيادات الشابة

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعد أول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية من اليمين إلى اليسار، تحت مظلة الوطنية، لتجعل صوت الشباب مسموعاً وتضمن مشاركة شبابية فاعلة فى صنع القرار، وإعطاء الأمل للشباب فى إمكانية توليهم المناصب، مستهدفة تقوية الحياة الحزبية، عبر الحوارات المجتمعية وعرض الرؤى والفعاليات الميدانية، فكانت أول حجر يُلقى فى بحيرة التنمية السياسية الراكدة منذ عقود.

وبعد مرور أكثر من 3 سنوات على تأسيس التنسيقية عام 2018، استطاعت خلالها تأسيس منصة للحوار الوطنى تجمع شباباً من 26 حزباً، وعدداً كبيراً من الشباب السياسى، فى مختلف التخصّصات، ومن مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية، ولجاناً نوعية فنية تدرس كل ما يهم المواطن وتقترح حلولاً حقيقية، رافعين شعار «سياسة بمفهوم جديد».

واستطاعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كسب ثقة الشارع المصرى سريعاً، وحصد عدد كبير من مقاعد مجلسى النواب والشيوخ، بواقع 32 عضواً فى «النواب»، و12 عضواً فى «الشيوخ»، ونواب محافظين، والجميع حريص على السير بخُطى ثابتة نحو تحقيق نموذج إصلاح شامل فى كل المجالات، وهو ما حرصت «التنسيقية» على توضيحه فى أكثر من مناسبة.

«التنسيقية» استهدفت تقوية الحياة الحزبية عبر الحوارات المجتمعية وعرض الرؤى والفعاليات الميدانية

وتسعى «التنسيقية» إلى التطور دائماً، لذا أعلنت فى أكتوبر الماضى، الاستراتيجية العامة لعملها، التى تضمّنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية، فى إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل وتطوير الاستراتيجية العامة، بما يتوافق مع مستويات النجاح، التى حققناها معاً بكثير من الجهد والتفانى.

وتضمّنت الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية استحداث لجنة جديدة مختصة بالحوار السياسى، تتركز مهامها فى إعداد الحوار فى الموضوعات المتعلقة بقضايا المجتمع التى تشغل الرأى العام، أو التى تعبّر عن هموم ومشكلات المواطنين واحتياجاتهم، أو تناقش الظواهر الطارئة على الشارع المصرى، وتدشين «نادى المدربين» من أعضاء «التنسيقية»، ليتولى تقديم كل التدريبات اللازمة داخل «التنسيقية» وخارجها، ويشرف النادى على اختيار الموضوعات وتوثيق التدريبات المقدمة لأعضاء «التنسيقية».

وقررت «التنسيقية» تطوير لجانها النوعية، اتساقاً مع الاستراتيجية الجديدة التى تحذوها، تعزيزاً لقدرة الكيان على استيعاب الزيادة العددية مع كل توسعة، وتحويلها إلى منتديات تتيح للأعضاء مزيداً من حرية التنقل بين الموضوعات دون قيود الملف الواحد أو التخصّص، وتم ضم هيئات مكتبى «النواب والشيوخ»، على أن تتضمن الأجندة التشريعية لنواب «التنسيقية» عدداً من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التى تنبثق عن عدد من الحوارات المجتمعية والزيارات التى قام بها أعضاء «التنسيقية» خلال دور الانعقاد الأول، التى من المقرر استكمالها واستحداث قياس الأثر التشريعى لها خلال دور الانعقاد الحالى.

وتضمّنت استراتيجية «التنسيقية»، اختصاصات لجنة البروتوكولات، بدءاً من اقتراحها وحتى اعتمادها بصورة نهائية، وتتضمن اختصاصات اللجنة التواصل الخارجى مع الطرف الثانى بشأن بروتوكول التعاون، وحتى ترتيبات يوم التوقيع، وتتلقى اللجنة مقترحات بروتوكولات التعاون ومتابعة خطوات العمل عليها، والتواصل مع المختصين أو المهتمين بمجال بروتوكول التعاون من داخل «التنسيقية» لوضع وتحديد مجالات تعاون البروتوكول فى المسودة الأولية، وتختص لجنة متابعة البروتوكولات بـ«التنسيقية»، بمتابعة تنفيذ البروتوكولات مع الجهات الموقعة وآلية تنفيذها، وتحديد اجتماعات دورية مع الجهات التى توقع معها بروتوكولات تعاون، وتختص اللجنة بإعداد إحصائية شهرية لقياس مدى التزام الجهة الموقعة بتنفيذ بنود البروتوكول ومدى استفادة أعضاء «التنسيقية» منه، فضلاً عن التواصل الدائم مع المسئولين وأعضاء «التنسيقية» الموقعين على البروتوكول.

وأكد عدد من السياسيين لـ«الوطن» أهمية الدور الذى قدّمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعد مرور 3 سنوات، واعتبروا أنها قدّمت فكرة على مدار السنوات القليلة الماضية ودعمتها، وهى إدارة الحوار والمناقشات دون النظر إلى الأيديولوجيا الخاصة بكل عضو بها، لافتين إلى أن «التنسيقية» تمكنت من حل أزمة الفراغ بين الأجيال وتعاقبها، تنطلق نحو آفاق المستقبل وتوسيع قاعدة تأهيل الشباب باعتبارهم قادة المستقبل لمصر.

وقال تيسير مطر، رئيس حزب «إرادة جيل» وعضو مجلس الشيوخ، إن تنسيقية شباب الأحزاب منذ يومها الأول فى الحياة السياسية، انطلقت نحو آفاق المستقبل وتوسيع قاعدة تأهيل الشباب، باعتبارهم قادة المستقبل لمصر، مضيفاً أنّه رغم اختلاف أيديولوجيات شباب «التنسيقية»، فإنها استطاعت تشكيل منصة حوارية تجمع معظم الأطياف السياسية المختلفة، ولم تشكّل اختلافاتهم أزمة، لأن شبابها يضع منذ اليوم الأول مصلحة الوطن نُصب عينيه، وظهرت نجاحات «التنسيقية» على مدار السنوات الماضية بشكل قوى من خلال أداء نوابها بمجلسى النواب والشيوخ فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الجديد.

قدمت 48 برلمانياً فى مجلسى النواب والشيوخ.. وحلت أزمة الفراغ بين تعاقب الأجيال

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أصبحت مؤسسة تستهدف بناء الجانب السياسى فى الجمهورية الجديدة، موضحاً أنّ إعادة تكوين الدولة تسير بسرعة من حيث بناء المدن وتشييد الطرق والأبنية، وتحتاج إلى بناء الإنسان، والفكر، ووجود المؤسسات الداعمة للدولة المصرية المدنية الحديثة فى الجمهورية الجديدة التى تمثل «التنسيقية» إحدى هذه المؤسسات.

وأشاد «أبوشقة» بالدور الإيجابى والفعال لأعضاء «التنسيقية» فى مجلسى النواب والشيوخ، قائلاً: «لقد تابعت أداءهم الوطنى ونشاطهم التشريعى ومشاركتهم فى جميع المناقشات، وهو أداء يؤكد أننا أمام نموذج من العمل البرلمانى»، موجّهاً التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى منح هذه المؤسسة فرصة الخروج للنور، كما وجه التحية لكل القائمين عليها لأنهم مستمرون فى تحقيق مفهوم بناء المستقبل الذى يبدأ من مساندة الشباب.

وقال حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، «التنسيقية» منبع لتدريب الشباب وتأهيلهم ومفرخة لهم من أجل الدخول للحياة السياسية بعد تأهيلهم وتدريبهم، وذلك ساعدهم على اقتحام العمل التنفيذى حيث أصبح منهم نواب للوزراء والمحافظين وكذلك العمل التشريعى كنواب بـ«الشيوخ والنواب».

وأوضح سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن مشاركة تنسيقية الشباب فى البرلمان بغرفتيه، مهمة بالنسبة لعنصر الشباب وآرائهم، حيث تضم مجموعة من الشباب الواعى، مؤكداً أنّ شبابها لهم دور كبير فى غرفتى البرلمان، لأنهم ينقلون آراء الشباب من خلالهم، خاصة أن لديهم رغبة قوية فى خدمة البلد.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إنه على مدار 3 سنوات هى عمر «التنسيقية»، نجحت فى إطار عمل وطنى مميز بأن تجعل من نفسها كياناً وطنياً رصيناً، قدم المثل والقدوة للعمل الوطنى بشكل منظم واحترافى، مضيفاً أن «التنسيقية» أفرزت قيادات شابة وطنية مؤهلة للانخراط فى العمل الوطنى على الأرض، ضمن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعمل على تأهيل وتمكين الشباب للمشاركة الوطنية ودعم قدراتهم بمختلف المجالات.