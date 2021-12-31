متحدث «التنسيقية»: قدّمنا نموذجاً فريداً.. وساهمنا فى حل مشكلات المواطنين

قالت الدكتورة شيماء عبدالإله، المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن «التنسيقية منذ بدايتها وهى تعمل على تمكين وتأهيل الشباب فى المجتمع، وتمكنت من أن يكون لها تأثير واضح فى تطوير المجتمع السياسى، وإضافة نخبة جديدة من أصحاب الكفاءات والوعى الوطنى».

وأضافت «شيماء»، خلال حوارها لـ«الوطن»، أن «أهمية التنسيقية تتمثّل فى كونها منصة حوارية تجمع الآراء والتوجّهات المختلفة، وعلى مدار السنوات الماضية تمكنا الآن من تحقيق حلم المجموعة التى بدأت التنسيقية، بالجهد والمثابرة واهتمام القيادة السياسية والدولة فى المقام الأول، والتى رأت الفكر الجديد الموجود لدى الشباب والرغبة فى التطوير ودعم الحياة السياسية» وإلى نص الحوار

كيف بدأت «التنسيقية»؟ وما أهدافها؟

- فى ظل اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بملف تنمية الحياة السياسية وتمكين الشباب، تم الإعلان عن تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى عام 2018 أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأحد مؤتمرات الشباب، والهدف الرئيسى للتنسيقية منذ بدايتها، هو العمل على المساهمة فى تنمية الحياة السياسية بالبلاد والاصطفاف حول الوطن، وتم وضع لائحة تنظيمية لتكون هناك قواعد للعمل داخلها، وهذا الأمر لم يكن موجوداً فى الماضى، ووجوده ساعد بشكل كبير على تحقيق الأهداف المرجوة، وتتمثل أهمية «التنسيقية» فى كونها منصة حوارية تجمع الآراء والتوجّهات المختلفة على مدار السنوات الماضية، والآن استطعنا تحقيق حلم المجموعة التى بدأت بالجهد والمثابرة واهتمام القيادة السياسية والدولة فى المقام الأول، التى رأت الفكر الجديد الموجود لدى الشباب والرغبة فى التطوير ودعم الحياة السياسية، فعملت على إبرازه وإخراجه للنور، بدعم من الرئيس السيسى، واستطاعت تقديم أوراق سياسية تمكننا من تحقيق أهدافنا.

د. شيماء عبدالإله: تمكين الشباب فى عهد «السيسى» غير مسبوق.. ونوابنا قدموا أداءً مشرّفاً بـ«الشيوخ والنواب»

ماذا أضافت «التنسيقية» فى ملف تمكين الشباب؟

- فى بدية 2016، أعلن الرئيس عن عام تمكين الشباب والمرأة، وقد شهدنا تمكيناً حقيقياً غير مسبوق، ليس فقط فى المجال السياسى، ولكن فى جميع المجالات الموجودة بالمجتمع، ولم يتوقف التمكين عند حد المرأة والشباب فقط، بل أيضاً «القادرون باختلاف»، ونرى اليوم شباباً فى سن صغيرة، نواباً بالبرلمان ومجلس الشيوخ، وكانت هذه فرصة منحتها لهم «التنسيقية» ليمثلوها وأحزابها، كما أننا نرى اليوم شباباً ممثلين لمجالس الإعلام والهيئات الإعلامية المهمة، وللتنسيقية دور بارز وواضح ليتمكنوا من إظهار كفاءتهم ورغبتهم فى التنمية، كما أسهمت فى إعطاء الشباب الفرصة للتعبير عن الذات والتحدّث أمام القيادات السياسية والمسئولين والتعامل معهم بشكل مباشر، وهذا الأمر أيضاً لم يكن موجوداً من قبل.

كيف أسهمت «التنسيقية» فى دعم الحياة السياسية بمصر؟

- ساعدت «التنسيقية» فى دعم الحياة السياسية عن طريق فكرها المختلف، حيث تتضمّن مجموعة من الشباب المتنوع فى الأيديولوجيات، ولكنه يتّفق فى الهدف، حول طاولة واحدة لمشاركة الأفكار المتعدّدة من أجل الوصول إلى أفضل الطرق لتحقيق الهدف المشترك، وهو مصلحة الوطن، وخلق حراك مختلف فى الحياة السياسية، وهذا نموذج غير موجود فى العالم كله على الأغلب، كما أنها أصبحت نموذجاً لتمكين الشباب فى المجال السياسى، وهذا أيضاً لم نشهده من قبل، فالشباب اليوم أصبح مُمكّناً بشكل واضح.

ماذا عن الاستراتيجية الجديدة التى أطلقتها «التنسيقية»؟

- أعلنت «التنسيقية» مؤخراً عن استراتيجية جديدة لها فى إطار التطوير، فتم الإعلان عن بعض الأمور المهمة، ومنها إنشاء قناة «التنسيقية»، التى نشاهد من خلالها عدداً من البرامج المهمة، يقوم بتقديمها أعضاء فى «التنسيقية»، وتدشين موقع «التنسيقية»، الذى تُنشر عليه كل أخبار التنسيقية ويتضمن مقالات يكتبها أعضاء التنسيقية وغير أعضاء التنسيقية، وكذلك المعارضون يُسمح لهم بالكتابة على الموقع، حرصاً على عرض جميع الآراء المختلفة، كما أصبح هناك عدد من منتديات التنسيقية، التى جاءت بديلاً عن اللجان النوعية.

طرحنا الكثير من المبادرات الداعمة فى فترة انتشار «كورونا» وكان لنا دور فى إعطاء الشباب الفرصة للتعبير عن الذات

ما سبب ثقة الشارع فى «التنسيقية» رغم هذه الفترة القصيرة؟

- لأنها تمارس دورها السياسى بشكل واضح ومنظم جداً، بل وتحرص دائماً على الوجود وسط الناس فى الشوارع، ففى وقت أزمة فيروس كورونا، ورغم خطورة الأمر وصعوبته فى تلك الفترة، إلا أننا نظمنا عدداً من المبادرات المهمة، مثل مبادرة «البالطو الأبيض» و«الوعى أمان»، وكانت تحتوى على شقين، الأول: كان عبارة عن توعية الناس فى الشوارع والأماكن الأكثر ازدحاماً مثل المترو والبريد وغيرهما، بالتعاون مع الأحزاب المنتمية إلى التنسيقية، والثانى: الاهتمام بمساعدة الأطقم الطبية والمستشفيات، بالتعاون مع وزارة الصحة والمديريات الصحية، عن طريق توفير أدوات التعقيم والتطهير والتنظيف، وكذلك مبادرة «دواءك عندنا»، التى وفرت الدواء لغير القادرين، إلى جانب مبادرة عن تعويض العمالة غير المنتظمة، كما نظمنا عمل «تحدى الخير» فى وقت الأزمة أيضاً، والذى تمكنا خلاله من توفير الدعم للأسر الأكثر احتياجاً، والأكثر تضرراً إثر الأزمة، إضافة إلى نواب التنسيقية، الذين لم يكتفوا فقط بأداء الدور التشريعى فى مجلسىّ الشيوخ والنواب، لكنهم انتشروا فى كل المحافظات التى تتبعهم، للاطلاع على مشكلات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، بإجراء عدد من الجوالات الميدانية فى المحافظات.

كيف ترين الأداء الإعلامى فى كل صوره حالياً والظهور الشبابى بالمجال؟

- لقد مر علينا وقت اقتصر فيه الإعلام على أشخاص معينين، ولكن الآن أصبحت هناك الفرصة أمام الشباب فى دخول مجال الإعلام، سواء المرئى أو المسموع، أو حتى الصحافة.

ما رأى «التنسيقية» فى أداء النواب الممثلين عنها فى مجلسى الشيوخ والنواب؟

- قدم نواب التنسيقية أداءً مشرفاً ومحترماً فى غرفتى الشيوخ والنواب، فهم مجتهدون جداً، وعند التقدم بأى شىء فى أحد المجلسين، يحرصون على عمل دراسة واسعة حوله، وهذا من الأمور التى نحرص عليها، وكان لهم دور كبير فى عدد من القوانين، مثل قانون «حقوق المسنين» فى مجلس الشيوخ، و«التحرش» فى مجلس النواب وغيرهما، كما يهتمون بزيارة المحافظات لمعرفة وبحث مشكلات المواطنين هناك، إلى جانب تدريب المحليات للنواب، بالتعاون مع نادى مدربى التنسيقية، الذى يُقبل عليه عدد كبير جداً.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم ليس فرصة للشباب المصرى فقط، بل فرصة لشباب العالم كله، فالمنتدى يمنح الفرصة لهم لأن يأتوا إلى أرض مصر ويتناقشوا فى أفكارهم وطموحاتهم أمام الرئيس المصرى، فهذا بمثابة منصة يناقشون آراءهم المختلفة من خلالها، ويتم الأخذ بها، فهم نموذج للتمكين وإعطاء الفرصة للشباب، وعودة المؤتمر هو حدث عالمى كبير، وخبر عودته أسعد الشباب فى جميع أنحاء العالم، والدليل على ذلك تقدم عدد كبير من الشباب للمؤتمر، فهناك أكثر من 500 ألف شاب تقدّموا للمؤتمر من أكثر من 150 دولة، مما يدل على اهتمامهم الكبير به، والفارق الذى صنعه بتأجيله بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا العام الماضى، كما أن الموضوعات المقدّمة فى المؤتمر من أجل نقاشها تعتبر موضوعات الساعة، مثل موضوعات جائحة كورونا وما بعد كورونا والتكنولوجيا والسلام العالمى وغيرها من الموضوعات المهمة الشاغلة، ولا شك أن زيارة شباب العالم لمصر ورؤية كل ما بها بأعينهم ونقل ذلك إلى أوطانهم يجعلهم بمثابة سفراء لمصر على النطاق الشعبى فى دولهم.