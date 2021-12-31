«عبدالمجيد»: نسعى لبناء عقليات نقدية من خلال لجنة إعلام الأعلى للثقافة

عبر أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن خالص تقديره للدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام، ولأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، لثقتهم في اختياره عضوا باللجنة الإعلامية للمجلس الأعلى للثقافة.

وضع لبنات جديدة في حصون الوعي

وقال «عبدالمجيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»: يشرفني العمل مع قامات إعلامية قديرة، عاصرت الأحداث واعتصرتها التجربة، متمنيًا أن يوفقنا الله، في الإسهام في وضع لبنات جديدة في حصون الوعي، وتعزيز أداء منظومة الثقافة والإعلام، لدورهما في بناء عقليات نقدية، قادرة على التلقي الفعال، ودعم جهود الإعلام التنويري التنموي، بما يدعم جهود تعظيم القدرة الشاملة للوطن، ويخدم مصالح شعب مصر العظيم.

وتوجه بأرق التهاني، للإعلامي الدكتور جمال الشاعر، مقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة تجديد الثقة، «والزملاء الأفاضل القامات الإعلامية القديرة، الأعضاء المجدد الثقة بهم، والأعضاء الجدد».. بحسب تعبيره.

لجنة الإعلام

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد أصدرت في وقت سابق اليوم القرار رقم 572 لسنة 2021 بتاريخ 2021، بإعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة لمدة عامين، بأمانة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وتشكلت اللجنة من 15 شخصية حيث ضمت الإعلامي، جمال الشاعر مقررًا، وفي عضويتها الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس تحرير «بوابة روزاليوسف» و«الكتاب الذهبي».

كما تضم اللجنة، الكاتب الصحفي والإعلامي مُفيد فوزي، وإلهام أبوالفتح رئيس مجلس إدارة صدى البلد، والكاتب الصحفي محمد هاني رئيس قناة سي بي سي السابق، والكاتب الصحفي أشرف الغزالي، والكاتب الصحفي أشرف مفيد، والكاتب الصحفي علي عطا، والكاتبات الصحفيات أنس الوجود رضوان، ودينا قنديل، ومروة ياسين.

ومن أساتذة الإعلام الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة منى الحديدي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ورئيس قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام.