بالأسماء.. 7 سفراء شرفوا مصر بالخارج في 2021 وحصدوا ألقابا وجوائز

شهد عام 2021 تحقيق الأمنيات والأحلام المختلفة للعديد من المصريين المقيمين بالخارج، فمنهم من رفع اسمها وعلمها على الساحات الرياضية المختلفة من خلال حصدهم الكثير من الميداليات الذهبية، ومنهم من مثلها كسفراء بالخارج وحرصوا على تشريفها في المحافل العالمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وتستعرض «الوطن» عددا من المصريين الذين شرفوا بلدهم بالخارج.

ممدوح السباعي يحصل على مستر أوليمبيا 2021

كتب البيج رامي اسمه بأحرف من ذهب، وذلك لتحقيقه المركز الأول في بطولة مستر أوليمبيا 2021 في رياضة كمال الأجسام، وذلك للعام الثاني على التوالي خلال مسيرته الاحترافية، وتفوق رامي على منافسيه الأمريكي براندون والإيراني هادي شوبان.

نور الشربيني لاعبة الاسكواش

نور الشربيني بنت محافظة الإسكندرية نجحت في حصد لقبها الخامس في بطولة العالم للأسكواش، لتكون على بعد 3 خطوات فقط من كسر الرقم القياسي في التتويج بالبطولة والمدون باسم نيكول ديفيد أسطورة الأسكواش المعتزلة.

سيف الحكيم يفوز بجائزة ريادة الأعمال في روسيا

سيف الحكيم هو رائد الأعمال المصري في روسيا ومدرب النجاح، وتم تكريمه من جهة «Expert Rf» الروسية، كأفضل خبير في ريادة الأعمال ومدرب نجاح وبيزنس كوتش في روسيا، وعبر بأنه يسعى دائمًأ لرفع اسم بلده مصر عاليًا، وأن يصبح واحدًا من أهم الرموز المصرية الناجحة بالخارج.

سافر «الحكيم» من مصر قبل 10 سنوات، واستمر ابن مصر في العمل الجاد طيلة السنوات الماضية حتى حصل على هذا التقدير الكبير، إذ عمل مع كبار المديرين والمشاهير لتحويل أعمالهم وحياتهم بشكل إيجابي مع نتائج مذهلة، كما ساعد الشباب الذين يسعون يبدأون في عمل مشروعاتهم، وهو ما توج في النهاية بالجائزة، التي تعد نسخة واحدة في العام، وتمنح لشخص واحد فقط.

وجيه المراغي يحصد أرقى وسام في كندا

فاز الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة ويندسور، بأرقى وسام كندي في مجال الهندسة «أوردر أوف أونتاريو»، المعروف باسم وسام أونتاريو للمهندسين المحترفين، عن إجمالي اسهاماته في الهندسة والتعليم الجامعي في الهندسة.

شيري ميخائيل يتوج بجائزة «كلارنس جوزيف ماكلين»

شيري ميخائيل، أول قاضية مصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، فازت بجائزة «كلارنس جوزيف ماكلين» لعام 2021، تعمل قاضية المحاكم الابتدائية المدنية العامة في مقاطعة كوياهوغا في كولومبوس في ولاية أوهايو.

اختيار فيبي وصفي ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة بكندا

فيبي وصفي، مصرية تعمل مديرة مدرسة في كندا، أُختيرت من أكثر 100 شخصية مؤثرة في المجتمع الكندي لعام 2021، وذلك بسبب الجهود التي بذلتها في أزمة جائحة كورونا، وأنها لم تسع لخوض تلك المنافسة، بل رشحها المحيطون بها، تقديرا وتكريما لجهودها في التعامل مع الأزمة.

فريال أشرف تحصد المركز الأول في بطولة العالم للكوميتيه

أول لاعبة مصرية تفوز بالميدالية الذهبية فى الألعاب الأولمبية، بدأت رياضة الكاراتيه فى الثامنة من عمرها، وإلى جانب الكاراتيه تهوى فريال الرسم والقراءة، وتدرس الصيدلة بالجامعة البريطانية بالقاهرة.