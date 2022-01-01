وزيرة الدفاع البلجيكية تصل الغردقة رفقة أسرتها لقضاء إجازة رأس السنة

وصلت، منذ قليل، وزيرة الدفاع البلجيكية ليدوفين دو دوندر، إلى مطار الغردقة لقضاء عطلة رأس السنة في أحد المنتجعات السياحية، وكان في استقبالها مسؤولي مطار الغردقة الدولي، وفريق من العلاقات العامة، وعدد من المسؤولين، واتجهت مباشرة إلى صالة كبار الزوار.

وزيرة الدفاع البلجيكية تصل الغردقة برفقة أسرتها

وقال مصدر مسؤول بمطار الغردقة الدولي، إن وزيرة الدفاع البلجيكية ليدوفين دو دوندر وصلت إلى مطار الغردقة اليوم السبت، قادمة من بلجيكا، وتم استقبالها في صالة كبار الزوار برفقة زوجها وابنها، وذلك لقضاء عطلة رأس السنة في الغردقة.

وذكر المصدر، لـ«الوطن»، أن فريقا من العلاقات العامة، وعددا من المسؤولين والقيادات كان في استقبال وزيرة الدفاع البلجيكية.

مطار الغردقة يستقبل شخصيات عامة ومشاهير

وأضاف المصدر، أن مطار الغردقة استقبل خلال الساعات الماضية عددا من النجوم والمشاهير والشخصيات العامة على متن عدد من رحلات الطيران، لقضاء إجازة رأس السنة بالفنادق والمنتجعات السياحية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال، وإجراء تفتيشات على أعلى مستوى.

يذكر أن أكثر من 150 فندقا ومنتجعا سياحيا، بين ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، احتفلت بأعياد رأس السنة بالغردقة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 20 رحلة طيران سياحية

وفي السياق ذاته، يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 20 رحلة طيران سياحية تقل الآلاف من السائحين الأجانب، قادمة من من بولندا وإيطاليا والتشيك وألمانيا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.