والدة «يوسف» باكية: «محدش يقولي اسكتي.. أنا جوايا نار»

دخلت والدة «يوسف»، أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، في وصلة بكاء هستيري وصراخ، أثناء حضورها أولى جلسات محاكمة كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، وصرخت والدة «يوسف» موجها حديثها لعم يوسف الذي طالبها بالهدوء: «محدش يقولي اسكتي، جوايا نار ومحدش حاسس بناري عشان أنتم مدفنتوش يوسف، جاي من بطني أنا من قلبي أنا».

والدة يوسف: صليت الفجر ومنمتش

قالت والدة «يوسف»، أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، إنها حرصت على حضور أولى جلسات محاكمة كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد، «أنا صليت الفجر، ومنمتش تاني، لا أنا ولا أسر الضحايا التانيين، وهنحضر كل الجلسات».

والدة يوسف: بنطالب بالقصاص من المتهم

وأضافت خلال بث مباشر مع جريدة «الوطن» من أمام محكمة الجيزة، وقبل النظر في القضية، أنها تتمنى إعدام المتهم، متابعة: «بتمنى ياخد إعدام في أول جلسة، وبنطالب كلنا بالقصاص العادل، إمبارح طول اليوم الدنيا بتمطر وواقفة في البلكونة بدعي للأربع ولاد، يا رب القصاص العادل وإحنا مش عاوزين غير كده».

وكشفت عن أنها لأول مرة تدخل المحكمة، «أول مرة في حياتي أدخل محكمة، وقولت لوالد يوسف، لو القاضي طلب من أي حد فينا يتكلم أنا اللي هرفع إيدي، عشان أنا نفسي بس التفت لـ كريم الهواري ويحط عينه في عيني لمدة دقيقة وأقوله أنت إزاي جاتلك الجرأة وقلبك طاوعك بعد ما قتلتهم سبتهم ودمهم على الأرض في عز الساقعة والتلج».

وتابعت وهي تبكي: «أنا عاوزة أقوله إزاي جاتلك الجرأة تسيبهم مش يمكن كان فيه منهم عيل لسه عايش وفيه الروح أو قال أنا عطشان أو يوسف حبيبي لما كان في العادي لما بيتخبط في البيت كان ينادي يا ماما كان دي أول كلمة لازم يقولها، أنا يقيني كأم إن يوسف نادى عليه في الحادثة».