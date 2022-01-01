افتح حسابك بالبنك الأهلي «أون لاين».. في 8 خطوات فقط

تحرص البنوك المحلية على تسهيل الإجراءات المصرفية الخاصة بها، وتحديداً ما يتعلق بفتح حساب بنكي، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات البنك المركزي المصري، تحقيقاً لأهداف خطة الدولة لـ الشمول المالي.

ويقدم البنك الأهلي المصري للمتعاملين مع البنوك، العديد من الخدمات التي يمكن تفعيلها والاشتراك بها «أون لاين» دون الحاجة لزيارة أحد الفروع، تسهيلاً على الأفراد وتوفيراً للوقت والمجهود، وأبرز تلك الخدمات المصرفية الميسرة هي إمكانية فتح حساب بالبنك في أي وقت ومن أي مكان داخل أو خارج مصر.

افتح حسابك وأنت في مكانك «أون لاين»

هناك العديد من الأوراق والمستندات المطلوبة من الشخص الراغب في فتح حساب مصرفي، حتى لو كان ذلك عن بعد أو دون الذهاب للفرع، فلا بد من تقديمها «أون لاين» من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

شروط فتح حساب مصرفي «أون لاين» بالبنك الأهلي

- أن يكون مصري الجنسية مقيمًا داخل البلاد، على ألا يقل عمره عن 21 عاما.

- ألا يمتلك حسابا مصرفيا بالبنك الأهلي المصري في الوقت الحالي.

- يحمل بطاقة رقم قومي «سارية»، ولا يجوز استبدالها بتقديم جواز سفر.

- يجيد القراءة والكتابة بنفسه.

- أن يقوم الشخص بإنهاء إجراءات فتح الحساب بنفسه، ولا يجوز إنهاؤها بموجب توكيل، أو لقاصر، أو على سبيل الهبة.

- عند تقديم بعض المستندات واستيفاء بند التوقيع الحي استكمالاً للإجراءات، يمكن للعميل:

1. زيارة أحد فروع البنك الأهلي المصري التقليدية.

2. زيارة أحد فروع الخدمة الإلكترونية، التي تتيح للعميل اختيار اليوم والموعد المناسب لزيارة الفرع، وفي حالة عدم الزيارة يلغى الطلب تلقائياً.

خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات

تتوافر خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يقوم فيها موظف البنك الأهلي بزيارة العميل في مكان يحدده الأخير، ومتوافرة في بعض المحافظات فقط، لأعمار 60 عامًا فما فوق، بشرط تمتعه بالأهلية الكاملة وقدرته على التعبير عن إرادته وإجادته للقراءة والكتابة بنفسه.

الأوراق والمستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومي/ مصري/ سارية.

- مستند إثبات محل الإقامة وأن يتطابق مع العنوان المدون على بطاقة الرقم القومي.

- مستند إثبات جهة العمل ساري.

- مستند إثبات مصدر الدخل حديث، مثل: مفردات مرتب، أو خطاب جهة عمل، أو بيان معاش، أو «رخصة مزاولة مهنة وبطاقة ضريبية لأصحاب المهن الحرة».

- شهادة ميلاد أو جواز سفر مصري ساري.

خطوات تسجيل فتح الحساب أون لاين

1- إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

2- إدخال OTP رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول.

3- إدخال عنوان البريد الإلكتروني أو الإيميل، مرتين للتأكيد.

4- إدخال OTP رمز الأمان المرسل على «الإيميل»، والتحقق من ذلك.

5- إدخال البيانات المطلوبة لطلب فتح حساب بنكي.

6- للتوقيع واستكمال المستندات المطلوبة يتم اختيار نوع الزيارة: «زيارة أقرب فرع، أو طلب زيارة موظف البنك للمكان المحدد».

7- اختيار خانة الاطلاع على الشروط والأحكام، والضغط على «موافقة».

8- بمجرد تسجيل الطلب، سيتلقى العميل بريدًا إلكترونيًا يؤكد التسجيل، مع العلم أنَّ جميع البيانات يجب أن تظل سرية ولا يجب الإفصاح عنها أو مشاركتها مع الغير.