القاهرة ترفع درجة الاستعداد للأمطار.. وتعلن انتظام الدراسة غدا

أعلنت محافظة القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ للتعامل مع تقلبات حالة الطقس وسقوط الأمطار، حتى غد الأحد، وذلك وفق توقعات الأرصاد الجوية، وقال اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد محافظة القاهرة، إن أجهزة المحافظة من خلال شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والأحياء تعاملت مع تراكمات الأمطار، التي حدثت أمس بشكل سريع، دون حدوث أي مشكلات، وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه تقرر استمرار تمركز المعدات وسيارات الشفط بالطرق الرئيسية والمحاور ومطالع ومنازل الكباري والانفاق، حتى تنتهي التغيرات الجوية اليوم وفق توقعات الأرصاد.

انتظام الدراسة في القاهرة

وأشار سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة إلى انتظام الدراسة بمدارس القاهرة غداً بشكل طبيعي حتى الآن، لافتاً إلى أن موجة الأمطار التي ضربت العاصمة بالأمس تم التعامل السريع معها دون تعطيل للحركة المرورية، وتم التركيز على النقاط الساخنة وأماكن تجمع مياه الأمطار، ومنها كورنيش النيل وصلاح سالم وشيراتون وميدان التحرير، وتم الاستعداد مبكراً من خلال أعمال تطهير جميع بالوعات الأمطار بالأحياء، بداية من شهر أغسطس الماضي.

تطهير شبكات المياه ورفع كفاءتها

وأوضح «عوض» مواصلة أعمال تطهير الشبكات ومحطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء وإجمالي المعدات التي استعدت بها الشركة بلغ 125معدة، كما تم معالجة مناطق التضرر من تجمع الأمطار في الأعوام الماضية حيث تم معالجة مشكلة الأوتوستراد، وتحديداً عند المنصة، من خلال إقامة نفق صرف صحي بقطر 1200 مم، وطول 3 كيلومترات، للتعامل مع مياه الأمطار.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع هيئة الأرصاد الجوية للاستعداد التام للتعامل مع أي طارئ، والتواصل المستمر مع كل الأحياء، كما تواصل المحافظات رفع درجة الاستعداد للتعامل مع تغيرات الطقس خلال الساعات المقبلة، وهناك تنسيق بين غرف عمليات المحافظات ووزارة التنمية المحلية وعمليات مجلس الوزراء لضمان سرعة التعامل مع مياه الأمطار، وإزالة أي تراكمات بشكل سريع.