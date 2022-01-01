عبدالباسط حمودة: في ناس بتغني معايا عشان تبقى تريند ويلمعوا نفسهم «فيديو»

أكد الفنان الكبير عبدالباسط حمودة، أنه لا يخشى تقدم الزمن وظهور أجيال جديدة في الغناء الشعبي، مؤكدا أنه مازال قادرا على تقديم كل ما هو جديد في عالم الأغنية الشعبية.

عبدالباسط حمودة: الكرسي بتاعي مش بيتهز

قال عبدالباسط حمودة خلال سهرته مع «الوطن» احتفالا برأس السنة: «مش بغير من الأجيال الجديدة، ربنا يصلح حال الناس كلها، أنا بفضل ربنا الكرسي بتاعي مش بيتهز، عشان بعرف ألاعب البشر إزاي بدماغي».

عبدالباسط حمودة: بعرف ألاعب البشر بدماغي

أضاف حمودة: «محدش يعرف يلاعبني، فيه ناس بتجري ورايا عشان أعمل معاهم أغنية، طيب ده عشان يلمعوني ولا أنا اللي ألمعهم؟ عشان يعمل تريند، يبقى لما يجيب عبد الباسط حمودة، هيتحط في السي في بتاعه إنه جاب عبد الباسط حمودة».

عبدالباسط حمودة: محبتش مصر الجديدة.. عاوز أقعد مع الناس الشعبية الجميلة

وعن إمكانية انتقاله من منطقة حدائق القبة التي يعيش فيها والانتقال إلى مكان آخر، قال: «أنا قعدت في مصر الجديدة ومحبتهاش، أنا عاوز خالتي أم فلان، وعمي أبو فاروق، وعاوز خالتي أم محمد، والناس الجميلة الشعبية، عاوز أنزل أقعد على القهوة ألاقي الزيطة وكل اخواتي وحبايبي وأضحك معاهم، لكن أروح أقعد في حتة خرسة.. مقدرش.. العزوة حلوة».

يذكر أن الفنان عبدالباسط حمودة كان قد انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية خاصة لمسلسل «الفرح فرحنا» الذي من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة أوس أوس وميرنا جميل وويزو ومحمد ثروت وسامي مغاوري وعارفة عبدالرسول، ومن إخراج معتز التوني وتأليف حسين مصطفى محرم.