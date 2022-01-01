مستشار الرئيس: «أوميكرون» كارثة صحية.. ومصر في نهاية الموجة الرابعة «فيديو»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤن الصحية والوقائية، إن متحور «أوميكرون» يعتبر من الكوارث الصحية نظرا لسرعة انتشاره، ولكن كل دولة تتعامل معه حسب ظروفها، ولا يوجد غلق كامل للدول حتى الآن، ولكن بعض الدول أغلقت مناطق وولايات بها نسبة انتشار أكبر، موضحا أن الحكومة المصرية فعلت نفس الشيء حينما وازنت بين الحد من انتشار المرض والسيطرة عليه وبين التعاون مع الوضع الاقتصادي بشكل حكيم.

متابعة أعداد المصابين بدقة شديدة جدا

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يعتقد أن مصر في نهاية الموجة الرابعة، وجاري متابعة أعداد المصابين بدقة شديدة جدا، وحينما يصل العدد لثبات عدة أيام ثم يبدأ في الهبوط حينها نستطيع أن نقول إننا تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة، ولكن لم نصل في الموجات السابقة لرقم زيرو إصابات، ولن نصل له في الموجات الحالية، مشددا: «نشكر ربنا ونحمده كثيرا ونتمى نستمر في هذا الوضع وفي سيطرة على الحالات المصابة بمصر».

يوجد مواطنون لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن

وتابع «تاج الدين» بأن الدول التي بدأت في تلقيح مواطنيها بالجرعة الرابعة من لقاح فيروس كورونا هي الدول التي بدأت في تلقيح المواطنين مبكرا جدا، ولكن في مصر يوجد مواطنون لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن، وهو ليس تقصيرا من الدولة، شارحا: «في مرحلة التطعيمات مكانتش كفاية فمكناش بنطعم الناس كلها ولكن حاليا التطعيمات كثيرة ومراكز التطعيم كثيرة وعدد ضخم تلقى التطعيم».