اعترافات مثيرة لقاتل شقيقه في «سهرة حشيش» بالمقطم: كان بيسخر مني

أدلى «ماهر.ع» 41 سنة، موظف باعترافات تفصيلية حول قتله لشقيقه الأكبر «خالد» داخل شقته في منطقة المقطم، إذ أنه كانت تجمعه بالمجني عليه علاقة جيدة، وكان يذهب إلى شقته في المقطم بين الحين والآخر للسهر معا وتعاطي مخدر الحشيش، لافتًا إلى أن شقيقه مقيم بمفرده في بيته.

سهرة حشيش

وأضاف المتهم، أنه يوم الجريمة حدثت خلافات بينه وبين زوجته، ولم يكن ينوى الذهاب لشقيقه في تلك الليلة: «بس رجعت غيرت رأيى بعد ما اتخانقت مع مراتي، وكلمته قلت له إني هروّح له، قال لى بس هات حشيش معاك عشان مشطب، نزلت اشتريت حتة ورحت له بالليل».

وأشار إلى أنه خلال سهرته مع شقيقه تحدثا عن خلافاته الزوجية فاستشاط غضبا من سخرية الأخير منه، فحدثت بينهما مشادة كلامية، وكانا تحت تأثير المخدر، وتشابكا بالأيدي حتى سدد للمجني عليه لكمة ثم دفع رأسه بالحائط، وسرعان ما اكتشف وفاته، فحمل جهاز اللاب توب، ثم خرج من الشقة هاربا وأبلغ عن اكتشاف مقتله.

المتهم يبلغ عن الجريمة

تعود الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص بالعثور على جثة شقيقه داخل مسكنه بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاته، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة أحد الأشخاص وبها إصابات وكدمات متفرقة، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتوياتها وآثار دماء على حوائط إحدى الغرف، كما عُثر على قطعة من مخدر الحشيش.

كشف لغز الجريمة

بإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة شقيق المجني عليه «موظف، مقيم بدائرة القسم»، وهو الذي أبلغ عن الواقعة، إذ أنه دائم التردد على مسكن شقيقه المتوفي لتعاطي المواد المخدرة.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه أثناء تواجده مع المجني عليه بمسكنه لتعاطي المواد المخدرة، حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب؛ مما أحدث إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالفرار تاركًا باب الشقة مفتوح، واختلق واقعة اكتشاف وفاة شقيقه وسرقة جهاز كمبيوتر «لاب توب».