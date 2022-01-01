بشرى عن أغنيتها الجديدة «حاجة واحدة»: ممكن متعجبش الرجالة «فيديو»

كشفت الفنانة بشرى عن تفاصيل أغنيتها الجديدة التي طرحتها اليوم بعنوان «حاجة حلوة»، من خلال بث مباشر نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

بشرى تتحدث عن أغنيتها الجديدة

وأوضحت الفنانة بشرى أن الأغنية تعبر عن شكوى بعض السيدات، وقالت: «أنا عارفة إني بنات كتير هتكون فاهمة الأغنية، ولكن الرجالة ممكن ماتعجبهمش الأغنية عشان الكلمات بتاعتها» مضيفة أن الأغنية تتحدث عن فئة معينة من الشباب وليس جميعهم.

بشرى تهنئ جمهورها بالعام الجديد

كما وجهت التهنئة لجمهورها بمناسبة العام الجديد، قائلة: «كل سنة وإنتوا طيبين سنة سعيدة عليكم، يارب تكونوا اتبسطوا إمبارح، عايزاكم كلكم تشوفوا الأغنية».

بشرى تطرح أغنيتها الجديدة «حاجة حلوة»

وقامت بشرى بطرح أغنية «حاجة واحدة» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، على طريقة «الفيديو كليب»، وهي من ألحان أحمد البرازيلي وتوزيع إلهامي دهيمة، كما أخرج الكليب محمود رشاد.

كلمات أغنية «حاجة واحدة»

وتأتي كلمات أغنية حاجة واحدة كالآتي:

ليه كل واحد لما بيتعرف بواحدة بيبقى نفسه ف حاجة واحدة

وكلنا عارفين هي أيه؟

بالذمة يا ولاد بقى مش عيب أوي عليكو

رافعين راسكو أزاي وفيكو ناس شايفانا بالنظرة دي

حاجة واحدة اللي أنتو شاغلين بالكم بيها

لو مش موجودة بتمشو وتشوفو حاجة بعديها

آخر أعمال بشرى

يذكر أن آخر أعمال بشرى كانت من خلال مشاركتها في حكاية «مش مبسوطة» إحدى حكايات مسلسل زي القمر، وهي من بطولة داليا مصطفى، ميمي جمال، هشام إسماعيل، تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج شيرين عادل.