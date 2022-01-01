وزير الري: تبطين الترع رفع أسعار الأراضي الزراعية 30% وأدى لزيادة الإنتاج

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، إن الدولة المصرية تستخدم التكنولوجيا في التعامل مع ملف، موضحًا: «من الأساسيات بتاعتي كل يوم الساعة 5 صباحا أشوف موقف السد العالي والمطر في أعالي النيل والمطر في مصر وحالة الترع، ورغم أن مورد المياه قليل والسكان في زيادة إلا أننا لا نسمع كثيرًا عن مشكلات المياه»، لافتا إلى أن تبطين الترع رفع أسعار الأراضي الزراعية 30%.

المساحات الصغيرة يمكنها استخدام وسائل الري الحديث

وأضاف «عبد العاطي»، خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC» عبر قناة DMC، أن منظومة الري الذكي تزيد قدرة الفلاحين على زراعة المحاصيل وتقليل استهلاك السماد وقياس رطوبة التربة والزراعة العضوية وتعزيز الاتجاه للتصدير.

وتابع أن المساحات الصغيرة يمكنها استخدام وسائل الري الحديث، وهو ما تعلمه من الفلاحين: «أنا بقعد معاهم وبتعلم منهم لأني مش بفهم في الفلاحة وكل التكنولوجيات المستخدمة مصرية 100%».

تحقيق العدالة بين الفلاحين

وتطرّق وزير الري إلى مشروع تبطين الترع، موضحًا أنه يستهدف تحقيق العدالة بين الفلاحين، فكانت البحر مستبحرة، وفيها حشائش ومخلفات ولم تكن المياه تصل إلى النهايات: «الفلاحين في نهايات الترع كانوا بييجوا الوزارة يعملوا مظاهرات عام 2016، وخاصة فلاحي الفيوم، وبعد التبطين المياه أصبحت تستغرق ساعتين بدلا من 3 أيام».

وأشار إلى أن مشروع تبطين الترع أدى إلى زيادة الإنتاج، كما أن سعر الأرض زاد 30%، بالإضافة إلى تقليل فاقد المياه في البخر واستهلاك الحشائش والتسريب.