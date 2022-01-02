الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 5 مدارس و6376 وحدة بـ«سكن لكل المصريين»

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة السادات خلال عام 2021، لافتاً إلى أن مدينة السادات هي إحدى مدن الجيل الأول، التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذها داخل إقليم محافظة المنوفية.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع الإسكان بمدينة السادات، شهد خلال 2021، الانتهاء من تنفيذ 1740 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا لمحدودي الدخل " إسكان اجتماعي" بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بحي الفردوس، بجانب الانتهاء من تنفيذ 576 وحدة سكنية بمساحة 75 مترا، بخلاف أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بالحي.

وقال وزير الإسكان: تم الانتهاء أيضاً من تنفيذ 4060 وحدة سكنية بمساحة 90 متراً للوحدة لمحدودي الدخل " إسكان اجتماعي" بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بحي النور بالمدينة، وتم وجارٍ ربط العمارات على المرافق تمهيداً لتسليم الحاجزين.

وأضاف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن خدمات مناطق وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين شملت: تنفيذ مدرسة تعليم أساسى سعة 42 فصلاً بحى النور، وجارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي سعة 42 فصلاً بحى الفردوس، ومدرسة تعليم أساسى سعة 42 فصلاً بالمنطقة السكنية الـ26، بجانب الانتهاء من تنفيذ مدرسة رسمية للغات سعة 42 فصلاً بحى الزيتون، ومدرسة ثانوي عام سعة 42 فصلاً بحى الزيتون، ووحدة صحية، وسوق تجارية تضم 24 ( وحدة مهنية + محال ) بحى النور، وجارٍ تنفيذ سوقين تجاريتين بحى الفردوس، وجارٍ تنفيذ ملعب آخر بحى الفردوس، والانتهاء من ملعب ثلاثى بحى النور، ومبنى حضانة، وتنفيذ سوق تجارية بحى الزيتون، وسوق أخرى بالمنطقة 26.

وفي قطاع المرافق، أوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة الميكانيكية بطاقة 40ألف م3/يوم مرحلة أولى بتكلفة 223 مليون جنيه لاستخدام المياه المعالجة فى رى الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء وجارٍ الاستلام الابتدائي، وجارٍ تنفيذ محطة فصل الصرف الصناعى عن الآدمى بطاقة 25 ألف م3/يوم، وتستقبل صرف المناطق الصناعية المشتركة مع المناطق السكنية فى شبكة الصرف، ومنها إلى بركة الأكسدة مروراً بمحطة رفع صرف الصناعات الثقيلة.

وأشار رئيس جهاز السادات، إلى أنه جارٍ استكمال تنفيذ المرافق ( طرق – مياه – صرف ) للمنطقة الصناعية الثامنة لخدمة 1076 قطعة أرض صناعية، وحى الريحان لخدمة 1612 قطعة أرض سكنية مميزة، وحى الروضة لخدمة 1940 قطعة أرض سكنية مميزة، وحى النرجس بـ7 مجاورات لخدمة 6845 قطعة أرض سكنية إسكان اجتماعى، وحى الفردوس بـ5 مجاورات لخدمة 4584 قطعة أرض سكنية، وحى الكوثر بـ6 مجاورات لخدمة 4356 قطعة أرض سكنية إسكان اجتماعي، وجارٍ تنفيذ المرافق ( طرق – مياه – صرف) لحى النخيل بـ 6 مجاورات لخدمة 4483 قطعة أرض سكنية إسكان اجتماعى، وحى الزيتون بـ6 مجاورات لخدمة 4322 قطعة أرض إسكان اجتماعى، وتنفيذ المرافق ببيت الوطن لخدمة 41 قطعة أرض من مياه وصرف وطرق.

وقال المهندس رجب سالمان: إن قطاع الطرق شمل تنفيذ شبكة الطرق الداخلية للحى المتميز بطول 48 كم بنسبة تنفيذ 94%، وشبكة الطرق الداخلية لحى النور بطول 18 كم بنسبة تنفيذ 95%، والانتهاء من رفع كفاءة طريق برك الأكسدة بطول حوالى 2 كم " مرحلة أولى " لخدمة برك الأكسدة والمدينة الغذائية، وجارٍ تنفيذ طرق المناطق الصناعية من 1 : 5، ومنطقة الامتداد من الصناعية الأولى إلى الرابعة بطول 8 كم، ورفع كفاءة الطرق بالمنطقتين الصناعية السادسة والصناعية السابعة بطول 9.5 كم، ورفع كفاءة وتوسعة الطريق الإقليمى بطول حوالي 35 كم وعمل حارات تهدئة كمرحلة أولى، وطريق الأمن الغذائي، مرحلتين أولى وثانية بطول 27 كم وعرض 27 مترا، وإنشاء مدخل ثالث لمدينة السادات لخدمة المناطق الصناعية بطول 3 كم وعرض الطريق 27 مترا، مرحلة ثانية، وشبكة طرق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون بطول 8 كم، وشبكة الطرق الداخلية لمجاورات حي النخيل بطوال 24 كم كمرحلة أولى، ورفع كفاءة وتوسعة شارع جمال عبدالناصر الإقليمى.

وأضاف: جارٍ تنفيذ خطى مياه قطر 1500 مم بطول 25 كم للخط لخدمة المناطق الجديدة ودعم المدينة ككل، وخط انحدار قطر1400 مم بطول 12 كم لصرف الأحياء الجديدة، و خط ازدواج قطر 1000 مم ناقل للمياه العكرة بطول 19 كم، وجارٍ استلام خط انحدار قطر 900 مم بطول 5 كم لصرف الحى المتميز، بجانب الانتهاء من تنفيذ خط ازدواج قطر 1800 مم ناقل للمياه العكرة بطول حوالي 2 كم.

وأوضح، أن محطات الكهرباء، شملت تنفيذ محولات المنطقة الصناعية الثامنة بطاقة 525 م.ف.أ، وتخدم 1076 قطعة أرض صناعية، وجارٍ تنفيذ محطة محولات الامتداد السكنى بطاقة 525 م.ف.أ، وتخدم 1076 قطعة أرض صناعية، مشيراً إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ شبكات التليفونات بأحياء( النور – الزيتون – الروضة – النخيل – الفردوس) والمنطقة الصناعية الثامنة، والمنطقتين السكنيتين 25 و 23.