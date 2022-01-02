ظاهرة غريبة على شواطئ بورسعيد بسبب أعمال التطهير والطقس المتقلب

انتشرت سيارات الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد على الشواطئ لإزالة كميات كبيرة من ورد النيل في ظاهرة جديدة تشهدها المحافظة، اليوم الأحد، وسط الطقس المتقلب وانخفاض درجة الحرارة التي وصلت إلى 11 درجة في الصباح والأمطار المتقطعة على مدار اليوم.

وقال مصدر مسؤول بجهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد، إن ظاهرة انتشار ورد النيل على شواطئ بورسعيد غريبة، لأن هذا النبات يعيش في المياه العذبة وليس في المياه المالحة.

غرفة الإنقاذ رصدت انتشار ورد النيل فجرا على الشاطئ

وأضاف المصدر، أنه لوجود أعمال التطهير ببحيرة المنزلة والطقس المتقلب خرجت كميات كبيرة من نبات ورد النيل من بحيرة المنزلة إلى البحر المتوسط عن طريق بوغاز الجميل وألقت بها الأمواج على شواطئ البحر.

وأشار المصدر، إلى أنه غرفة عمليات الإنقاذ والطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة تقلبات الطقس والآثار الناتجة عنه، متابعًا أن غرفة العمليات رصدت منذ الفجر وجود كميات كبيرة من ورد النيل.

وأوضح أن سيارات اللودر نزلت إلى الشواطئ فور رصد كميات ورد النيل فجر اليوم، وجمعته على هيئة تلال صغيرة لرفعها إلى داخل سيارات النقل لنقله إلى مصنع القمامة بحي الزهور.

إزالة تراكمات مياه الأمطار بشوارع حي المناخ

من جانب آخر أعلن الدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن سيارات كسح مياه الأمطار ومواتير سحب المياه انتشرت في شوارع الحي لإزالة تراكمات المياه.

وأكد رئيس حي المناخ، على استمرار فرق العمل المشكلة من الحي للتعامل مع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار ورفعها على مدار اليوم، مشيراً إلى أنه يقودها ويجرى العمل فيها على مدار الأيام الماضية، منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تقلبات جوية تشهدها البلاد.

وأوضح رئيس حي المناخ، أنه يوجد تمركزات ببعض مناطق حي المناخ لتسهيل وصول الدعم الفوري للأماكن المتضررة من التغيرات المناخية والأمطار.