كل ما تريد معرفته عن تطبيق منتدى شباب العالم ورابط التحميل

تنطلق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، داخل مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطلق المنتدى نسخة جديدة ومطورة من التطبيق الخاص بالمنتدى بعنوان World Youth Forum، وهو بمثابة حلقة وصل بين المشاركين والحاضرين.

وترصد السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تطبيق منتدى شباب العالم، كما يلي:

كل ما تريد معرفته عن تطبيق منتدى شباب العالم

تطبيق منتدى شباب العالم، أُطلق خصيصًا ليكون حلقة وصل بين المشاركين والحاضرين بالمنتدى من خلال منصة مراسلة، إضافة إلى بعض المهام التنظيمية، والتي تساعد المشاركين في الورش والفعاليات طوال أيام المنتدى، كما يمكن تحميل التطبيق الذي يحمل اسم World Youth Forum على الهاتف المحمول.

ومن خلال التطبيق يستطيع المشاركين في التعارف والتواصل المستمر، والتعرف على المشاركين في المنتدى والتواصل معهم بسهولة، فضلًا عن أنّه يسمح للأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة في التواصل والمراسلة، كما أنّه يرسل إشعارات بمواعيد عقد الجلسات وتنبيهات قبل بدء الدورات والورش.

ومن خلال التطبيق، يمكن للمشاركين في المنتدى إنشاء جدول زمني يساعدك في متابعة فعاليات الحدث وتقديم خطة تنظيم لكل يوم من أيام المنتدى، كما يسمح التطبيق بالمشاركة بالتعليقات وطرح الأسئلة أثناء حضور الجلسات، كما يعرض معلومات أولية عن الشباب المتحدثين أثناء الجلسات.

رابط تنزيل تطبيق منتدى شباب العالم

ويمكن الاستفادة من التطبيق لمن يحمل دعوات حضور منتدى الشباب العالم، فبعد تحميل التطبيق على هاتفك المحمول، يتطلب التسجيل باسم مستخدم جديد عن طريق إدخال البيانات الرئيسية، مثل الاسم والبريد الإلكتروني وتعيين كلمة مرور خاصة، كما يمكن التسجيل عن طريق الحساب الشخصي على فيس بوك.